Asta per Alisson | Roma tra Leno e Areola | e intanto Monchi prende Kagan

L'Aia - venduta all'Asta la perla d'acqua dolce più grande del mondo - : "Il leone che dorme" è stato battuto per 320.000 euro, un prezzo nettamente inferiore al valore stimato

Il sindaco di Venezia : BAsta negozi a un euro - speriamo che il Governo del cambiamento ci dia i poteri : Nuovi propositi per il settore commercio. Luigi Brugnaro, nel corso di un sopralluogo ai varchi, ha detto che bisogna valorizzare il Made in Italy

Elsa Fornero : "Per abrogare la riforma delle pensioni servono le risorse - non bAsta amare il popolo" : "Non basta amare il popolo per trovare le risorse, ci vuole anche capacità di leggere i vincoli del sistema economico". Lo ha detto l'ex ministro Elsa Fornero nel corso di un incontro con i giornalisti al Festival dell'Economia di Trento.Fornero ha ricordato che l'abrogazione della riforma che porta il suo nome ha "costi economici e sociali proibitivi" così come sono "già molto elevati i costi per la quota 100 e il ...

Governo Conte - nasce il nuovo centro-destra (col trattino). Per contrAstarlo altro che Fronte : Il Governo Conte è il primo Governo del nuovo centrodestra italiano. Un centro-destra che, più precisamente, occorre definire con il trattino. La destra è chiaramente rappresentata, rivendicata orgogliosamente, da Matteo Salvini e, in parte, dall’astensione di Giorgia Meloni e dei suoi Fratelli d’Italia, residuo più coerente e diretto di quello che fu il Msi di Gianfranco Fini prima della svolta di Alleanza nazionale. Il centro, un centro “sui ...

Basket - Finals Nba : super LeBron non bAsta - gara-1 a Golden State : OAKLAND - King James da solo non basta. Il primo round delle Finals Nba, quarto atto della sfida tra Golden State e Cleveland, va ai Warriors. Agli uomini di Kerr, però, serve un overtime per avere la ...

Castello di Sammezzano all'Asta : nessun acquirente per il maniero toscano : Alla fine del mese di maggio il celebre Castello di Sammezzano è stato messo all'asta ad Arezzo ma la vendita all'incanto non ha registrato nessun compratore. Sembra quasi avallare questo periodo di estrema incertezza politica nazionale il fatto che il sito italiano eletto quale primo Luogo del Cuore FAI nel 2016 non riesca a trovare una nuova proprietà. Per dirla con un detto toscano, invece, la vicenda sembra ricalcare il proverbio livornese ...

Università - prof in sciopero e caos esami : 'BAsta promesse' : Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria scende di nuovo in campo. Da oggi i 7mila firmatari in tutta Italia iniziano un nuovo sciopero degli esami, motivati anche dall'impasse del ...

Quattro grandi stelle protagoniste dell'Asta per la Gigi Ghirotti : L'ultimo cimelio all'asta è la t-shirt indossata dalla campionessa del mondo di karate Sara Cardin , anche questa autografata dalla protagonista di tantissime vittorie azzurre. Tutti i cimeli sono ...

Lega - operazione sepolcri imbiancati : via la scritta "BAsta Euro" dalla sede nazionale : Imbianchini in azione nel muro esterno della sede di via Belerio del Carroccio. Rimossa la scritta "Basta euro", inadatta al momento politico che sta vivendo il partito di Salvini

Ragusa - D'Asta chiede rimborsi per multe strisce blu : Ragusa il Pd Mario D’Asta chiede rimborsi per multe strisce blu ponte Pennavaria. D'Asta: cittadini multati ingiustamente.

Napoli - un flash mob per dire bAsta alla violenza contro i sanitari del 118 : Napoli, un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 Quasi 200 persone tra medici, infermieri e autisti di ambulanze hanno manifestato contro le aggressioni ai danni del personale medico: già 40 casi nel 2018 Continua a leggere L'articolo Napoli, un flash mob per dire basta alla violenza contro i sanitari del 118 proviene da NewsGo.

Adesso bAsta morti per Tso : Il 5 agosto del 2015 Andrea Soldi era seduto su una panchina di Torino. Venne preso con la forza per un Trattamento sanitario obbligatorio. Ora è arrivata la condanna in primo grado ai tre agenti e allo psichiatra per omicidio colposo. E la sorella chiede: mai più Così hanno ucciso Mastrogiovanni" Legato, sedato e infine ucciso L'assurda morte di Giuseppe Casu per trattamento sanitario obbligatorio" Morire per un Tso" Andrea Soldi, cronaca di ...

Napoli - un flash mob per dire bAsta alla violenza contro i sanitari del 118 : "La gente ti soffocava, ti inveiva contro. Il ragazzo che dovevamo soccorre era già in fin di vita e non ho potuto nemmeno applicare tutti i protocolli del caso a causa della folla inferocita", ha ...

MetAstasio : la nuova stagione per un Teatro pubblico : Lo Stato, attraverso gli spettacoli, ci chiede di far crescere umanamente, emotivamente e culturalmente i nostri spettatori, di contribuire a renderli cittadini migliori, più aperti e consapevoli, ...