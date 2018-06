Assassin’s Creed Odyssey | Primi dettagli svelati

Assassin’s Creed Odyssey sembra “300” : gli assassini nell’antica Grecia : Con un breve teaser trailer sul proprio canale Twitter, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di un nuovo capitolo di Assassin’s Creed. Si chiama Assassin’s Creed Odyssey e dovrebbe essere ambientato nell’antica Grecia, almeno stando ai sei secondi di filmato che mostrano un soldato – spartano? – che butta giù un nemico da una scogliera. Un riferimento abbastanza diretto a una delle scene più famose di 300, ...

Assassin’s Creed Odyssey E’ Ufficiale! Scopri Tutte Le Novità : Ufficiale, Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey! Ecco Tutte le Novità di Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft, nel corso della notte, ha ufficialmente annunciato Assassin’s Creed Odyssey. Le voci degli scorsi giorni sono dunque state confermate: ci sarà un nuovo capitolo di Assassin’s Creed e sarà ambientato in Grecia! Si parte dunque alla volta della Grecia, con […]

Ufficiale Assassin’s Creed Odyssey - Ubisoft conferma le voci : i dettagli : L'approssimarsi dell'estate (e quindi dell'autunno) è un momento sempre importante per i fan di Assasson's Creed, il fortunatissimo franchise pubblicato da Ubisoft che ormai domina la scena videoludica da un decennio abbondante: è infatti proprio questo il periodo selezionato dagli addetti ai lavori per il reveal di ogni nuovo capitolo, e quest'anno potrebbe non fare eccezione alla regola. Ovviamente sono stati necessari cambi di rotta e ...

Trapelano Xbox Games With Gold di giugno - c’è Assassin’s Creed Chronicles Russia : Come ogni fine mese, sono trapelati i Games With Gold validi per il mese di giugno. Tuttavia, il leak sembra piuttosto autorevole, dato che proviene dal sito ufficiale di Xbox. Il mese prossimo, dunque, gli abbonati al servizio potranno scaricare titoli come Smite e Assassin's Creed Chronicles: Russia. Come accennato in precedenza, la notizia è arrivata attraverso la versione tedesca di Xbox Wire - il sito PR dedicato a Microsoft. Di solito ...

Assassin’s Creed Odyssey è il titolo del gioco ambientato in Grecia? : Il prossimo Assassin's Creed potrebbe essere ambientato nell'antica Grecia, questo è un rumor che conosciamo già da mesi. Ma il titolo potrebbe intitolarsi Assassin's Creed Odyssey, contrariamente a quanto riportato in precedenza con il possibile titolo "Dynasty". Secondo una voce diffusa su 4Chan, il gioco sarà annunciato ufficialmente all'E3 2018, dopo essere stato concordato in una riunione tra gli investitori di Ubisoft nelle ultime ...

Assassin’s Creed Origins accoglie l’Animus Control Panel - il trailer : Su Assassin's Creed Origins, in versione PC, ha debuttato da poche ore una feature tutta nuova e decisamente interessante: parliamo dell'Animus Control Panel, un insieme di opzioni di che vi permetteranno di impostare svariati cheat per creare una partita totalmente personalizzata. Ubisoft ha rilasciato il trailer di lancio. Come vi avevamo già spiegato quando Ubisoft effettuò l'annuncio, l’Animus Control Panel di Assassin’s Creed Origins è ...

Assassin’s Creed Origins introduce l’Animus Control Panel su PC : Nonostante abbia già pubblicato due grosse espansion, Ubisoft continua a supportare Assassin's Creed Origins con un piano post lancio che prevede l'arrivo di un numero sempre più alto di contenuti. Ora, su PC, è in arrivo una feature tutta nuova chiamata Animus Control Panel, che si aggiungerà - almeno per adesso - solo alla versione Steam e Uplay del gioco. In sostanza, l'Animus Control Panel di Assassin's Creed Origins è una funzionalità ...

Offerte di Pasqua Gamestop fino al 4 aprile : giù prezzo FIFA 18 - Assassin’s Creed Origins e altro : Gamestop ha recentemente aggiornato il proprio sito web con le Offerte di Pasqua: fino al prossimo 4 aprile sarà possibile acquistare videogiochi per PlayStation 4 e Xbox One a prezzi piuttosto vantaggiosi. Vediamo quali sono tutti gli sconti attualmente in ballo presso il noto rivenditore, per farvi magari un regalo videoludico per la vostra Pasqua 2018. Tra le nuove Offerte di Gamestop segnaliamo sicuramente FIFA 18, disponibile per ...