Asia Argento Vs Maria De Filippi È uno sciacallo! | l' attrice indignata per

Raz Degan beve sangue di capretto - Asia Argento incredula : Dall'Isola dei Famosi a esploratore senza confine per tre settimane, Raz Degan è protagonista di una scena choc che ha lasciato Asia Argento letteralmente incredula: su richiesta di una tribù etiope, ...

Asia Argento attacca Maria De Filippi : "È uno sciacallo" : Duro attacco di Asia Argento a Maria De Filippi."È uno sciacallo" è quanto ha scritto l"attrice sui suoi profili social dopo aver assistito alla puntata di Amici 17 andata in onda.La figlia del noto regista si è sfogata in seguito alla battuta dell"ospite Gino Paoli che, dopo aver cantato insieme ai talenti della scuola, ha detto alla conduttrice di Canale 5: "Sono venuto qui per molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà". Parole che ...

Asia Argento contro Maria De Filippi - l’attrice dà dello ‘sciacallo’ alla presentatrice : tutta colpa di… Gino Paoli : Asia Argento attacca Maria De Filippi, il duro affronto dell’attrice alla presentatrice di ‘Amici’ per una battuta di Gino Paoli durante il talent show È guerra tra Asia Argento e Maria De Filippi. L’attrice e la presentatrice sono ai ferri corti dopo una battuta lasciata passare a Gino Paoli durante l’ultima puntata del talent show di Canale 5 ‘Amici‘. Il cantante di Monfalcone, dopo l’esibizione ...

Asia Argento duro attacco alla De Filippi dopo la frase di Gino Paoli : Asia Argento non ci sta e va su tutte le furie. E’ uno sfogo durissimo contro Amici 17 e Maria De Filippi, quello che l’attrice affida alle sue pagine social, dopo aver assistito alla nuova puntata andata in onda domenica scorsa. Nel corso della diretta, è stato ospite anche Gino Paoli. Il cantautore dopo essersi esibito insieme a uno dei concorrenti del talent, ha sussurrato una frase all’orecchio della conduttrice: “Sono venuto qui per ...

Asia Argento giurata a X Factor : il web si scatena - la mamma la difende : Asia Argento, a sorpresa, quarta giurata di X Factor. E il web si scatena, inevitabilmente. Tra quelli che difendono la scelta controcorrente, pensando che la sua visione alternativa, anti pop e populista potrebbe aggiunger qualcosa in più al programma e chi la considera una incompetente, a livello musicale, e quindi assolutamente inadatta. Nel ginepraio di commenti e considerazioni è intervenuta la produzione stessa del talent, che ha ...

'È uno sciacallo' - Asia Argento attacca Maria De Filippi : cosa ha dichiarato l'attrice : Asia Argento su tutte le furie. E' uno sfogo durissimo contro Amici 17 e Maria De Filippi, quello che l'attrice italiana affida alle sue pagine social, dopo aver assistito alla nuova...

«E' uno sciacallo» - Asia Argento attacca Maria De Filippi : cosa ha dichiarato l'attrice : Asia Argento su tutte le furie. E' uno sfogo durissimo contro Amici 17 e Maria De Filippi, quello che l'attrice italiana affida alle sue pagine social, dopo aver assistito alla nuova puntata andata in ...

X-Factor 2018 - scommesse sui nuovi giudici : Fedez favorito a 2 - 25 - esordio a 4 - 00 per Asia Argento : La nuova squadra dei giudici di X-Factor è pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all'11 giugno. La new entry di questa edizione è Asia Argento ...

X-Factor 2018 - scommesse sui nuovi giudici : Fedez favorito a 2 - 25 - esordio a 4 - 00 per Asia Argento : La nuova squadra dei giudici di X-Factor è pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all'11 giugno. La new entry di questa edizione è Asia Argento ...

Che valore darà la neo giurata Asia Argento a X Factor? : Asia Argento farà parte della giuria della dodicesima edizione di X Factor. Apriti cielo! Dopo pochi minuti dall’annuncio, la pagina Facebook del talent di Sky Uno è stata presa di mira dai fan del programma delusi, anzi addirittura indignati, per la scelta dell’attrice e su Twitter la situazione non è certo stata diversa con l’hashtag #AsiaArgento entrato subito nei trending topic. Sdegnati e arrabbiati hanno iniziato tutti a muovere la più ...

X FACTOR 2018 - LA GIURIA/ Asia Argento - la mina vagante del talent show : X FACTOR 2018, la GIURIA: Asia Argento, la novità del talent show di Sky, rappresenta una vera mina vagante. Gli scontri con gli altri giudici sono dietro l'angolo.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:36:00 GMT)

X FACTOR 2018/ Con Asia Argento in giuria chissenefrega della musica? : Asia Argento sarà nella giuria di X FACTOR 2018 insieme a Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Una scelta che già fa non poco discutere. Il commento di YODA(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 06:11:00 GMT)ASPETTANDO IL MONDIALE/ Fuga per la vittoria, un film da salvare per la partita di calcio, di G. ForestiLE MERAVIGLIE DEL MARE/ Il film per far amare (e rispettare) un mondo in pericolo, di I. Provenzi

X Factor 2018 - la giuria/ Sui social la produzione difende Asia Argento : X Factor 2018, la giuria ufficiale: confermati Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi, Asia Argento la novità. Nuovo direttore artistico è Simone Ferrari.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:13:00 GMT)

Asia Argento a X Factor - valanga di insulti del pubblico : accuse ferocissime : Asia Argento, Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi fanno parte della giuria di X Factor . Lo comunica ufficialmente Sky Italia. Immancabili le polemiche dei duri e puri, che sostengono che Asia non ...