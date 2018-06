Ascolti tv | testa a testa tra La mafia uccide solo d’estate e Vuoi scommettere

tvzap.kataweb

(Di venerdì 1 giugno 2018) E’tra Rai1 e Canale5 nella gara deglidel 31 maggio. L’ultima puntata della fiction di Rai1 Lad’estate – Capitolo II è stata vista da 2.954.000 telespettatori, share 15,9%. Su Canale 5? ha registrato 2.960.000 telespettatori, share 15,48%.prime time In prima serata su Rai3 Mezz’ora in più speciale ha sfiorato il milione di spettatori (esattamente 982.000 con il 4.8% di share). Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.811.000 telespettatori con uno share del 10,99%. Su Retequattro Speciale Stasera Italia in prima serata ha registrato 931.000 telespettatori, share 4,21%. Su Rai2 Golden Gala 2018 ha registrato 852.000 telespettatori, share 3,63%. Per quanto riguarda Mediaset, su Italia 1 il film Divergent ha registrato 1.579.000 telespettatori, share 8,09%.tv informazione Per quanto ...