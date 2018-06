Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018 Vuoi Scommettere cala ancora 15 5% | La Mafia

davidemaggio

(Di venerdì 1 giugno 2018): Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction LaUccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala– dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato 852.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Divergent ha intrattenuto 1.579.000 spettatori (8.1%). Su Rai3 ½ h in più Speciale, con Lucia Annunziata, ha raccolto davanti al video 982.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 931.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 TGLA7 Speciale - dalle 21.17 alle 21.51 – ha informato 2.346.000 spettatori con uno share del 9.9% ...