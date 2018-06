Ascolti tv 31 maggio 2018 | Vuoi scommettere? cala ancora

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2018. Vuoi Scommettere cala ancora (15.5%) - La Mafia Uccide Solo D’Estate 15.9% - Piazzapulita 11% : Vuoi Scommettere: Michelle Hunziker e Pippo Baudo Su Rai1 l’ultimo appuntamento con la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 – in onda dalle 22.04 alle 0.16 – ha conquistato 2.954.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 Golden Gala 2018 – dalle 21.15 alle 22.29 – ha interessato ...

Ascolti tv ieri - La mafia uccide solo d’estate 2 vs Vuoi scommettere? | Dati Auditel 31 maggio 2018 : C’è grande attesa per gli Ascolti tv di ieri, 31 maggio 2018. Come si è concluso il mese? Quanti telespettatori si sono sintonizzati su Rai 1 per l’ultima puntata de La mafia uccide solo d’estate 2? In quanti, invece, hanno seguito Michelle Hunziker in coppia con Aurora Ramazzotti in onda con la nuova puntata di Vuoi scommettere? su Canale 5? Tanti i programmi in onda in prima serata. Il pubblico ha potuto dividersi fra le ...

Ascolti tv 30 maggio 2018 : in quanti hanno seguito La Partita del Cuore? : Ascolti tv mercoledì 30 maggio: ieri sera La Partita del Cuore 2018 seguita da 3,1 milioni di telespettatori Mercoledì 30 maggio sul piccolo schermo c’è stato spazio anche per La Partita del Cuore 2018. Secondo gli ultimi dati con gli Ascolti tv più recenti, ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire l’evento di beneficenza […] L'articolo Ascolti tv 30 maggio 2018: in quanti hanno seguito La Partita del Cuore? proviene da ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 maggio 2018. La Partita del Cuore al 14.6% - Chi l’ha Visto? 11.1% - Blood Father 9.4% - Tg2 Speciale Governo 6.6% : La Partita del Cuore Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Blood Father ha raccolto davanti al video 2.066.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Tg2 Speciale Governo ha interessato 1.470.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

Ascolti tv ieri - La Partita del cuore vs Blood Father | Dati Auditel 30 maggio 2018 : Gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 30 maggio 2018, hanno decretato il vincitore della prima serata. Quale programma è stato il più visto? Su Rai 1 è andata in onda La Partita del cuore. Dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, Carlo Conti e Antonella Clerici hanno narrato la serata evento e ricordato l’amico e collega Fabrizio Frizzi. Sull’ammiraglia avversaria, invece, è stato trasmesso il film Blood Father. Su Rai 3, invece, i ...

Ascolti TV | Martedì 29 maggio 2018. Grande Fratello 21% - Il Fulgore di Dony 14.5%. Boom DiMartedì (14%). La7 terza rete nelle 24 h (8.8%) : Simona Izzo e Cristiano Malgioglio Su Rai1 il film tv Il Fulgore di Dony ha conquistato 3.412.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.416.000 spettatori pari al 21% di share (il regalo di Bobby Solo per la figlia – quello che è successo minuto per minuto – lo scandalo droga – i finalisti). Su Rai2 la partita di calcio Francia – Italia Under 21 ...

Ascolti tv 29 maggio 2018 : Grande Fratello 15 al 21% di share : Ascolti Grande Fratello 2018: la semifinale seguita da 3,4 milioni di spettatori Grande Fratello 2018 si prepara alla finalissima ma gli ultimi Ascolti tv rischiano di non entusiasmare. Martedì 29 maggio, in prima serata su Canale5, a seguire la semifinale del reality show sono stati in media 3 milioni 412 mila telespettatori, pari al 21% di share. […] L'articolo Ascolti tv 29 maggio 2018: Grande Fratello 15 al 21% di share proviene da ...

