Ariana Grande ha spiegato perché ha scelto di cantare “Over The Rainbow” a One Love

Ariana Grande : coccole con il fidanzato Pete Davidson su Instagram : Ari in love

Ariana Grande e Pete Davidson stanno insieme? Spunta la prima foto di coppia : un’ammissione o un ricordo? : I rumors sulla frequentazione tra Ariana Grande e Pete Davidson sembravano quasi infondati, perché troppo frettolosi rispetto alla recente rottura della popstar col precedente compagno, ma una nuova foto potrebbe confermare perlomeno la conoscenza tra i due. La relazione di Ariana Grande e MacMiller si era conclusa all'inizio di maggio, con la cantante spinta a rilasciare una dichiarazione pubblica per difendersi dalle accuse di tradimento e ...

MAriana Falace e Luigi Favoloso si sono baciati?/Grande Fratello 2018 : Federica Panicucci tira fuori la verità : Scoppia la bomba a Mattino 5 dove Mariana Falace tira fuori la verità sul presunto bacio che Luigi Favoloso le ha dato dietro la tenda in confessionale. Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:52:00 GMT)

Ariana Grande - nel nuovo album ci sarà anche un featuring con Missy Elliott : La canzone si intitolerà "Borderline"

Ariana Grande : «La mia coda bassa è un angelo di Victoria’s Secret senza ali» : Quando si pensa ad Ariana Grande, oltre alla splendida voce, la prima cosa che viene in mente è la sua inconfondibile coda di cavallo alta, ispirazione per l’acconciatura di molte ragazzine. La star ha reso questo look suo segno distintivo già dalla prima apparizione su Nickelodeon. Di recente ha fatto un cambio radicale di colore passando al biondo frosty quasi bianco, ma la coda, sempre uguale. Fino a qualche mese fa. LEGGI ANCHEAriana ...

Ariana Grande e Pete Davidson rendono il loro amore ufficiale su Instagram - nel modo più magico : "La camera dei segreti è stata aperta"

“Ce l’ha così…”. Ah - però! Grande Fratello ‘vietato’ : “Vi dico chi è il più dotato”. MAriana Falace svela l’indiscrezione sull’inquilino : Dopo la puntata dedicata alla vulcanica Aida Nizar, “Obbligo o Verità” – il nuovo format digital dedicato al “Grande Fratello” in onda sul sito del reality show – torna con Mariana Falace. La modella napoletana ha “dovuto” rispondere ad alcune domande (personali e decisamente imbarazzanti) e fare “terribili” penitenze. Durante l’intervista sono stati toccati diversi temi e ...

MAriana Falace contro Luigi Favoloso / Lite fuori dagli studi del Grande Fratello 2018 : "Mi hai rotto il..." : Lite tra Mariana Falace e Luigi Favoloso fuori dagli studio del Grande Fratello 2018. Angelo Sanzio fa una storia e spuntano le voci dei due ex gieffini che litigano(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:25:00 GMT)

Ufficiale il nuovo tour di Ariana Grande nel 2019 per l’album di inediti Sweetener : Confermata la partenza del nuovo tour di Ariana Grande nel 2019: lo spettacolo a supporto dell'album Sweetener, come ampiamente prevedibile, sarà realizzato il prossimo anno. L'album, infatti, sarà distribuito in tutto il mondo dal 20 luglio 2018 su etichetta Republic Records e sarà seguito da un nuovo tour di Ariana Grande nel 2019, come rivelato dalla stessa cantante durante una conversazione con i fan su Twitter. L'obiettivo del nuovo ...

Ariana Grande sarà in tour nel 2019 : ecco la conferma : È arrivata via Twitter

Ariana Grande : la cantante mostra il tatuaggio a forma di ape dedicato alle vittime di Manchester : "Forever"

Ariana Grande e Nicki Minaj : ascolta la preview del loro nuovo singolo "The Light Is Coming" : Ora è ufficiale: featuring in arrivo!

Luigi Mario Favoloso/ Le tensioni con Nina Moric e gli attacchi a MAriana Falace (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso, continuerà a litigare con Mariana Falace in studio? Il pubblico si chiede se ci siano degli spiragli per poterlo vedere ancora con Nina Moric. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:35:00 GMT)

Video anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj - The Light Is Coming : In attesa che venga annunciato il nuovo singolo dall'album Sweetener, spunta un'anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj: la cantante ha deciso di rivelare uno snippet del brano sui social, confermando che si tratta della traccia dal titolo The Light Is Coming. La nuova partnership tra la popstar e la rapper sarà contenuta nell'album in uscita il 20 luglio su etichetta Republic Records e non è da escludere che sia scelta come ...