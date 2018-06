Arco Felice | cadono calcinacci sulle auto in transito | strada chiusa

MArco Bocci felice dopo il ricovero da incubo : al pArco con Laura Chiatti e i figli Enea e Pablo : ROMA ? dopo la preoccupazione per il ricovero in ospedale nel reparto malattie infettive, Marco Bocci si gode la libera uscita assieme alla famiglia. L?attore infatti, dopo una forte...

Campania - mare inquinato ad Arco Felice : stop alla balneazione : Divieto di balneazione sul litorale flegreo nello specchio d’acqua antistante Arco Felice, tra il Lido Augusto e l’ex convitto delle ‘Monachelle’. Emessa dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, l’ordinanza del blocco temporaneo della balneazione, in seguito ai rilievi effettuati a meta’ maggio dall’Arpac. In seguito al periodico monitoraggio delle acque costiere, effettuato dall’agenzia ...

Motogp Moto3. MArcos Ramirez : “Sono felice ma non mi accontento” : Al termine di una gara al cardiopalma e densa di colpi di scena come spesso ci regala la Moto3 abbiamo

Johann ZArco - GP Spagna 2018 : “KTM sarà una bella sfida per me. Sono felice” : Invitato speciale alla conferenza stampa di apertura del GP di Spagna, Johann Zarco ha commentato la notizia del giorno, ovvero il suo passaggio in KTM per le stagioni 2019 e 2020. “Sono felice che sia stato annunciato in questo weekend. È una grande sfida per me essere con un costruttore. Sarò un pilota europeo in un team europeo, questo vuol dire che se riuscirò a sviluppare la moto avrò un futuro fantastico. Avevo possibilità di scelta ...

MotoGP - Valentino Rossi vs Johann ZArco : 'Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me' : Sul tema, l'affermazione sincera del 9 volte campione del mondo è stata la seguente: ' E' stata una scelta, ma non posso essere obiettivo perché, visto che lui voleva la mia moto. Sono molto contento ...

MotoGP - Valentino Rossi vs Johann ZArco : “Lui voleva la mia M1. Sono felice che la Yamaha abbia preferito me” : Non è mai scoccata la “scintilla” tra Valentino Rossi e Johann Zarco. Sarà per il modo di guidare del francese (molto aggressivo) o per la sua oggettiva velocità su una Yamaha non ufficiale, il 46 non ha mai visto di buon occhio il transalpino, due volte campione del mondo della Moto2. Un potenziale rivale per il campione di Tavullia? Sicuramente sì. Parlare di centauro con potenzialità, tra l’altro, è andare a delegittimare ...

Dalla Nigeria a Milano col suo bambino : "Su quel bArcone ho visto la morte - oggi sono felice e sogno un futuro" : E' la storia di Olivia, una ragazza Nigeriana arrivata a Milano con il suo bambino e che oggi qui sogna un futuro. E' ospite della struttura di accoglienza Faro in città da ottobre 2017 insieme al suo piccolino Abordance. I due sono...