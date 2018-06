Antonella Clerici | una numero 1

“Scusate - è più forte di me”. Antonella Clerici - lacrime in diretta tv : L’abbiamo sempre vista allegra e spensierata anche nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita privata, il sorriso stampato in volto e quella voglia di scherzare che l’hanno resa una delle personalità più amate della televisione italiana. Stavolta però Antonella Clerici non è proprio riuscita a trattenere le lacrime, scoppiando a piangere sotto gli occhi delle telecamere: difficile, d’altronde, rimanere ...

L’addio commosso di Antonella Clerici a «La Prova del Cuoco» : «La vita va avanti e corre veloce» : Neanche il tempo di entrare in studio che l’applauso è già fragoroso. In sottofondo, la voce di Gianna Nannini che canta Sei nell’anima, la stessa canzone che accompagnò Antonella Clerici nel 2010, quando tornò alla Prova del Cuoco dopo due anni di assenza. «Questa è la musica di quando sono tornata, ma adesso me ne vado ed è definitivo», spiega la conduttrice incapace di trattenere le lacrime. «Non pensavo fosse così difficile, ma è ...

La Prova del Cuoco - l’addio in lacrime di Antonella Clerici : «Non pensavo fosse così difficile. E’ durata più di qualsiasi altro mio matrimonio» : Antonella Clerici - La Prova del Cuoco Il 15 dicembre 2008 il congedo per maternità e, quasi dieci anni dopo, il 1° giugno 2018 il congedo definitivo. Con l’ultima puntata della stagione de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici saluta per sempre il programma che da diciotto anni l’ha vista protagonista del mezzogiorno di Rai 1. Entra in studio sulle note di Sei nell’anima di Gianna Nannini, la stessa canzone con la quale la ...

Penelope Cruz/ Video - la gaffe hot scatena il web : la reazione di Antonella Clerici (Partita del cuore) : Penelope Cruz, madrina de La partita del cuore, commette una gaffe hot involontaria parlando dei piatti tipici della cucina romana: il Video che ha fatto il giro del web.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:46:00 GMT)

Partita del cuore - Penelope Cruz ad Antonella Clerici : “Amo la cucina italiana. Devo imparare a fare la pasta catso e pepe” : Bebe Vio e Penelope Cruz madrine alla 27esima edizione della Partita del cuore, che si è giocata ieri sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova e che è stata l’occasione per un bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi, grazie a una gigantografia che ha ricordato il conduttore scomparso. Tra i tanti in campo, Francesco Totti e Antonio Cassano di nuovo insieme per una sera, Javier Zanetti, Vincent Candela, Bruno Conti, Andrea Bertolacci, ...

Partita del cuore : Carlo Conti e Antonella Clerici in lacrime. L’omaggio dello stadio è da brividi : Su Rai Uno è andata in scena la 27esima Partita del cuore, l’ormai tradizionale evento benefico che vede personaggi del mondo della musica, del cinema, dello sport e della televisione sfidarsi in un match calcistico. Quest’anno, l’appuntamento è stato particolarmente speciale, perché dedicato alla memoria di Fabrizio Frizzi, storico presentatore della manifestazione. A condurre, proprio i suoi storici amici Antonella ...

FABRIZIO FRIZZI - LA PARTITA DEL CUORE / Foto - coreografia in suo onore : Antonella Clerici in lacrime : La 27 esima edizione della PARTITA del CUORE tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del sorriso sarà dedicata alla memoria di FABRIZIO FRIZZI, conduttore che tenne a battesimo...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:30:00 GMT)