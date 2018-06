Annunciata la data ufficiale di The Sinner 2 | Ambrose torna in azione in estate

Annunciata la data della première di Better Call Saul 4 - con una sinossi che svela il destino di Chuck : C'è finalmente una data per il ritorno in televisione di Better Call Saul 4: lo spin-off di Breaking Bad tornerà a popolare il palinsesto di AMC a partire da lunedì 6 agosto, come annunciato nella giornata di giovedì 31 maggio. La notizia arriva insieme a una breve sinossi della quarta stagione, che conferma anche quanto accaduto nel cliffhanger finale della terza stagione della serie: il fratello di Jimmy, Chuck (interpretato da Micheal ...

Il 5 giugno sarà Annunciata la data di uscita di Code Vein : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato molti screenshot e informazioni sul suo souls-like in salsa anime Code Vein, ma un elemento sfugge ancora ai fan, ovvero la data di uscita.Per ora, come segnala Dualshockers, tutto ciò che abbiamo è un "2018" generico, ma la situazione è destinata a cambiare molto presto. Il publisher ha dichiarato su Twitter che un nuovo trailer verrà lanciato il 5 giugno alle 11:00, in Giappone, e verrà annunciata la ...

Good Charlotte in Italia nel 2019 : Annunciata una data a Milano! : Ecco tutte le informazioni utili sullo show The post Good Charlotte in Italia nel 2019: annunciata una data a Milano! appeared first on News Mtv Italia.

Ufficiale il film biografico di Elton John - Annunciata la data d’uscita di Rocketman : Il film biografico di Elton John ha finalmente una data di uscita Ufficiale. La pellicola approderà sul grande schermo il 17 maggio del 2019 per la Paramount Pictures che ha già reso noti alcuni particolari del cast nel quale compare anche Taron Egerton. Confermato alla regia il nome di Dexter Fletcher, già presente alla co-regia del biopic dedicato a Freddie Mercury e in uscita nel mese di novembre. Sul filo rosso con il quale ha voluto ...

Concerto di Nek Max Renga in Sardegna - Annunciata una nuova data : biglietti in prevendita : Il Concerto di Nek Max Renga in Sardegna è ufficiale. Il trio è pronto a sbarcare nell'Isola per un nuovo live con il quale vanno ad arricchire il calendario estivo che avrebbe dovuto concludersi con lo spettacolo alla Summer Arena di Soverato, in programma per il 16 luglio. I tre artisti saranno in Concerto in Sardegna il 27 luglio. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. I prezzi sono ...

Kingdom Hearts 3 : la data di lancio sarà Annunciata molto presto : I fan di Kingdom Hearts 3 sparsi per tutto il mondo sapranno molto presto quando potranno finalmente mettere le mani sull'attesissimo action RPG targato Square Enix in collaborazione con Disney.Come riporta Express infatti Square Enix ha rivelato durante il recente evento Kingdom Hearts 3 Premiere che avrebbe avuto importanti dettagli fra le mani molto presto. La data di lancio del gioco sarà infatti annunciata agli inizi di giugno a quanto ...

Il multiplayer arriva in No Man's Sky : Annunciata la data di uscita di No Man's Sky Next : Dopo i rumor arriva l'ufficialità: il multiplayer debutta in No Man's Sky con il lancio su Xbox One e l'aggiornamento No Man's Sky Next. Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato, nel corso dell'ultimo episodio di Inside Xbox, che No Man's Sky uscirà per Xbox One martedì 24 luglio in Nord America e venerdì 27 luglio in Europa. Questa release includerà il debutto di una nuova esperienza ...

Tennis World Tour : Annunciata la nuova data di uscita per le versioni Switch e PC : In precedenza vi avevamo comunicato che Tennis World Tour sarebbe arrivato il prossimo 22 maggio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ma, a quanto pare, per il giorno stabilito vedranno la luce solo le versioni per le console di Sony e Microsoft.Gli utenti PC e Nintendo Switch dovranno attendere qualche giorno in più. Bigben ha infatti confermato, attraverso un comunicato stampa, che i possessori della console ibrida e gli utenti PC potranno ...

Annunciata la data di uscita di F1 2018 : Codemasters e Koch Media hanno annunciato oggi che F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, immergerà i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d'ora. F1 2018 sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo venerdì 24 Agosto 2018, nel weekend del GRAN PREMIO DEL BELGIO 2018 di FORMULA 1 presso l'iconico circuito di ...

Final Fantasy XIV : Annunciata la data di pubblicazione della patch 4.3 : Nella giornata odierna Square Enix ha annunciato la data di pubblicazione del nuovo aggiornamento per Final Fantasy XIV. Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento 4.3 chiamato "Under the Moonlight" sarà disponibile dal 22 maggio e introdurrà tonnellate di nuove attività, tra cui:E' anche stato rilasciato un trailer (lo trovate qui sotto) ma ve ne sconsigliamo la visione se siete sensibili agli spoiler, e qui ne troverete parecchi.Read ...

The Banner Saga : Annunciata la data di uscita del primo capitolo per Switch : Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato l'arrivo di The Banner Saga 3 su Switch questa estate e, allo stesso tempo, era stato comunicato anche l'arrivo dei primi due capitoli.Ebbene, stando al post pubblicato dagli sviluppatori su Twitter, The Banner Saga per Nintendo Switch arriverà il prossimo 17 maggio.Inoltre, a partire da ora, sono disponibili i pre-order sull'eShop, al prezzo di 19,99 Euro. Read more…

Death's Gambit : Annunciata la data di lancio dell'ispiratissimo action-RPG per PS4 e PC : Gli appassionati hanno avuto parecchio da attendere, la ora sembra proprio che Death's Gambit sia davvero vicino, come riporta infatti anche Playstationlifestyle il gioco ha una data di lancio, la quale non è nemmeno poi così lontana dopotutto.L'action-RPG di White Rabbit arriverà per PlayStation 4 e PC il 14 agosto, i preordini sono aperti su Steam. Riportiamo di seguito il trailer cinematografico del gioco, ottimo per calarsi nell'atmosfera di ...

