Ancora battagliero il Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone | continuità dal firmware

(Di venerdì 1 giugno 2018) Una bella boccata d'aria questa che stiamo per annunciarvi per i possessori delS6, che non riceveranno probabilmente l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, ma potranno comunque continuare a disporre di un'esperienza utente nel complesso discreta per via dei successivi upgrade manutentivi che seguono ad arrivare a bordo dell'esemplare, un prodotto che evidentemente staa cuore al colosso di Seul.Come vi dicevamo, questa volta a brillare è il modello brandizzato dal gestore rosso, che accoglie la versione software G928FXXS4CRE1, già rilasciata nel periodo recente per le versioni no brand e per quelle marchiate dall'operatore 3 Italia. Si tratta di un pacchetto che decreta l'inclusione della patch di sicurezza di maggio, ed anche della tecnologiaPay, il sistema di pagamenti mobile che ricordiamo può essere sfruttato nella doppia modalità ...