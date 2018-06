Anche Samsung Galaxy S10 potrebbe avere una tripla fotocamera posteriore

Alcuni interventi sul Samsung Galaxy Note 9 : phablet rimandato - Anche se di poco : Avremmo dovuto assistere alla presentazione del Samsung Galaxy Note 9 il prossimo 29 luglio, con circa 4 settimane di anticipo rispetto a quanto l'azienda sudcoreana ci aveva abituato da un po' di anni a questa parte. Ci avevate già messo il pensiero? Dispiace deludervi, ma, a quanto emerso sulle pagine di 'thebell.co.kr', il VP di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, avrebbe preferito rimescolare le carte in tavola, e rivedere Alcuni aspetti del ...

Honor 8 riceve le patch di maggio - mentre arrivano novità Anche in casa Samsung : Honor 8 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio, in rollout anche su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa, mentre Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy A8 (2018) stanno ricevendo una nuova versione dell'app Wi-Fi Protetto.

Il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere lanciato Anche in blu e viola : In Rete è apparsa un'immagine render che ci mostra altre due delle colorazioni in cui il Samsung Galaxy J4 (2018) dovrebbe essere presto disponibile

Anche il più economico Samsung Galaxy J6 (2018) sarà dotato di Infinity Display : Nel corso di quest'anno abbiamo visto l'introduzione dell'Infinity Display di Samsung nella serie Galaxy A sia in Galaxy A8 e Galaxy A8+, sia in Galaxy A6 e Galaxy A6+. A breve sarà il turno del più economico Galaxy J6 che, per confermare questa futura implementazione, si fa vedere in alcuni scatti inediti!

Ecco arrivare Anche i Samsung Galaxy J4 e J6 : le probabili schede tecniche : Fanno abbastanza curiosità i Samsung Galaxy J4 e J6, che il produttore asiatico dovrebbe svelare da un momento all'altro. Finora ancora non si sapeva nulla sulle specifiche tecniche dei due dispositivi, che sono balzate fuori in queste ore sul noto portale SamMobile. Si parte dal primo dei due, il Samsung Galaxy J4, che prevede il seguente hardware: schermo da 5.5 pollici a 720p con probabile formato in 16:9 (non sappiamo se SuperAMOLED o ...

Samsung Pay supporta Anche PayPal. Ecco la svolta dei pagamenti con lo smartphone : amsung Pay, arrivato in Italia un paio di mesi fa, ha annunciato la parnership con Paypal e dunque diventa possibile collegare qualsiasi carta su Samsung Pay per pagare con lo smartphone Samsung Pay supporta ora PayPal. Al via la rivoluzione dei pagamenti usando lo smartphone Samsung Pay in Italia è disponibile da un paio di […]

Anche il Samsung Galaxy S8 con problemi alla fotocamera : come affrontare la situazione? : Da alcune settimane a questa parte stiamo monitorando i vari feedback per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stato rilasciato l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per il top di gamma 2017. Dopo aver preso in esame la questione inerente la batteria, oggi 17 aprile credo sia il caso di soffermarsi su un altro aspetto non necessariamente legato alla distribuzione del pacchetto software, visto che i ...

Anche i Samsung Galaxy S6 no brand con l’aggiornamento XXU6ERC1 : ultimo rilascio? : Ancora novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S6, device che, pur essendo stato lanciato sul mercato tre anni fa, continua ad essere molto popolare nel nostro Paese come si potrà notare dalle novità che mi appresto a condividere con voi oggi 12 aprile. Dopo il rilascio del medesimo aggiornamento per coloro che hanno deciso di puntare un S6 Edge, infatti, in questo frangente dobbiamo assolutamente prendere in esame il modello flat e la ...

Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Anche in modalità aereo : una prima soluzione : Torniamo a parlare dei Problemi batteria Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, viste le persistenti anomalie che continuano a verificarsi anche in modalità aereo per entrambi i device. Dopo una prima analisi sull'andamento dell'autonomia dei due telefoni affrontata qualche settimana fa, ci sembra doveroso affrontare il caso di specie che sembrerebbe varcare anche i nostri confini nazionali e riguardare anche il resto d'Europa. Le segnalazioni ...

GIF nell'Always On Display Anche sui Samsung Galaxy S8 e novità per Apps Edge : I possessori di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possono ora inserire GIF all'interno della modalità Always On Display aggiornando l'app nel Galaxy Apps. Piccola novità anche per Apps Edge, che ora permette di aprire le app con la visualizzazione popup.

Adesso l’aggiornamento Oreo Anche sui Samsung Galaxy Note 8 brand 3 : il rilascio prosegue : Dopo i Samsung Galaxy Note 8 TIM, ricevono l'aggiornamento Oreo anche i brandizzati 3 Italia, con lo stesso firmware N950FXXU3CRC1 contenente la patch di sicurezza di marzo. Per i più esigenti (fate proprio bene ad informarvi ed a preservare lo stato di salute del vostro device), eccone i dettagli a seguire: Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia PDA: N950FXXU3CRC1 CSC: N950FCKH3CRBA CHANGELIST: 13094739 BUILD DATE: 02.03.2018 Android ...

Sempre attuale il Samsung Galaxy S6 - adesso Anche con l’aggiornamento di marzo : Non vuole saperne di essere mandato in pensione il Samsung Galaxy S6, che fa suo anche l'aggiornamento di sicurezza di marzo, con relative patch associate. Per adesso il pacchetto, rispondente alla serie firmware G920FXXU6ERC1, ha iniziato la propria diffusione in Francia, a partire dagli esemplari no brand. Le dimensioni della build supera di pochissimo i 253MB, e non sembra includere altre caratteristiche al di fuori dell'intervento ...

Dopo Apple Anche Samsung mette il portafogli nello smartphone : Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del ‘cashless society’. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile ‘caricare’ i dati ...