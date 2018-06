Ambiente | WWF Italia | Costa è la persona giusta al posto giusto

Ambiente - Wwf : domenica parte da Sicilia il tuor ‘spiagge plastic free’ : domenica 3 giugno prenderà il via il Tour nazionale del Wwf Spiagge ‘plastic-free’, una maratona di eventi che coinvolgerà partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica. Questa rappresenta il 95% dei rifiuti del mar mediterraneo e ha dei primati incredibili di ...

Ambiente : domani il Wwf festeggia la natura con la Giornata delle Oasi : domani, 20 maggio, torna la Giornata della Oasi WWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese. Grazie alle Oasi (più di 100 in tutta Italia, oltre 35.000 ettari di territorio protetto) in Italia si sono salvate specie a rischio come la lontra, il lupo, il cervo sardo, il lanario, la testuggine acquatica e diverse specie di anfibi. Per tutta la Giornata le Oasi saranno aperte gratuitamente al pubblico, con ...

Ambiente : domenica la Giornata delle Oasi WWF - tappa speciale ad Accumoli : domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi WWF torna l’apertura gratuita delle 100 Oasi WWF sul territorio italiano con visite guidate e attività per adulti, ragazzi e bambini. “Le Oasi sono diventate in questi anni sempre più dei rifugi preziosi e sicuri per le migliaia di animali migratori lungo il percorso del loro straordinario viaggio dall’Africa al Nord Europa. Le Oasi WWF in questi 50 anni hanno contribuito a ...

Ambiente : Donatella Bianchi alla guida di WWF Italia per altri 4 anni : Donatella Bianchi, giornalista, autrice e conduttrice della trasmissione Linea Blu su Rai Uno continuerà a guidare il WWF Italia per altri 4 anni. L’elezione è avvenuta a Roma nella prima riunione del Consiglio Nazionale che, dopo essere stato rinnovato attraverso una consultazione tra i soci del “Panda” in cui proprio la presidente uscente era risultata la più votata, era chiamato a indicare i vertici associativi. Insieme alla presidente ...

Ambiente - Wwf : “I dati sui pesticidi confermano il flop del Piano fitofarmaci” : L’analisi dell’Ispra sui pesticidi nelle acque “conferma il sostanziale fallimento del Pan pesticidi (Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci) in scadenza nel febbraio 2019 e attualmente in corso di revisione”. Lo afferma il Wwf evidenziando “la sostanziale non applicazione in campo delle linee guida predisposte dai tre ministeri (Politiche agricole, Ambiente e Sanita’) in ...

Ambiente - il Wwf : a Torre Guaceto fatto gravissimo - massimo rigore contro i responsabili : Quello che è successo nell’Area Marina Protetta – Riserva dello Stato di Torre Guaceto è un fatto gravissimo. Il WWF chiede che venga fatta al più presto piena luce su quanto accaduto e che i responsabili siano assicurati quanto prima alla giustizia. Siamo certi che le forze dell’ordine e la magistratura adotteranno il massimo rigore contro questo atto criminale e violento. Il WWF Italia, che ribadisce la propria fiducia nel presidente ...

Ambiente - WWF : dalla Corte di Giustizia UE arriva lo stop al disboscamento nella foresta di Bialowieza : La Corte di Giustizia europea dell’Unione europea ha emesso “una sentenza definitiva in cui conferma che era illegale aumentare il disboscamento nella foresta di Bialowieza in Polonia“. Per il WWF “la decisione del tribunale è un fatto estremamente positivo“. “La sentenza rappresenta una chiara vittoria per la fauna selvatica europea. La natura non può essere ignorata e nemmeno la legge dell’UE. Ora il ministro ...

Ambiente - WWF : dai cambiamenti climatici una grave minaccia per api e altri impollinatori : Una delle spie degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale è la drammatica diminuzione delle api domestiche e selvatiche. Dopo l’uso massiccio dei pesticidi i cambiamenti climatici rappresentano una delle maggiori minacce per gli impollinatori, da cui dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra alimentazione. Un primo segnale arriva dalla produzione di miele. Secondo i dati forniti da dagli ...

Olio esausto sversato nella pozza Medér nel Bresciano - WWF : un attentato contro l’Ambiente : “nella notte tra sabato e domenica scorsi ignoti hanno sversato oltre 100 litri di Olio esausto (la cui esatta composizione è tutt’ora in fase di analisi) in uno stagno in località Medér nell’altopiano carsico di Cariadeghe (Comune di Serle, Brescia). Un’area considerata Monumento Naturale Regionale e compresa in un Sito di Interesse Comunitario“: lo spiegano in una nota congiunta il WWF Italia e “Societas Herpetologica ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi - 5 - : 'La scienza è stata chiara: la perdita di natura rappresenta una crisi globale: la fauna selvatica è diminuita di quasi il 60% in poco più di 40 anni, il nostro pianeta è a un bivio: non possiamo ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi (2) : (AdnKronos) – ‘Ancora una volta, le persone hanno parlato attraverso Earth Hour”, ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia. ‘Il record di partecipazioni all’edizione di Earth Hour di quest’anno rappresenta un potente messaggio inviato da quanti, nel mondo vogliono restare, ‘connessi’ alla Terra. Una comunità globale, quella di Earth Hour, che chiede impegni immediati per fermare ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth Hour - coinvolti 188 Paesi (3) : (AdnKronos) – Dalla Colombia all’Indonesia alle Fiji, il popolo di Earth Hour si è mobilitato per unire gli sforzi, proteggere ambienti chiave come foreste e mangrovie. In Romania, centinaia di persone hanno scritto lettere simboliche dedicate a fiumi, foreste e animali selvatici. In Africa, 24 Paesi hanno celebrato Earth Hour per sottolineare le sfide di conservazione più pressanti che stanno affrontando, come l’accesso alle ...