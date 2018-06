Ambiente | ENEA lancia la prima Piattaforma italiana per l’economia circolare

Ambiente - ENEA lancia piattaforma italiana per l'economia circolare : ENEA lancia ICESP - Italian Circular Economy Stakeholder Platform, la prima piattaforma italiana per l'economia circolare, termine che definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare da

Ambiente : da Enea i consigli per uno stile di vita sostenibile : Privilegia, Usa, Riduci, Evita. E’ il motto che sintetizza le azioni quotidiane suggerite da Enea per uno stile di vita sostenibile in vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente (il prossimo 5 giugno), quest’anno dedicata alla lotta all’inquinamento da plastica. Obiettivo: #BeatPlasticPollution. – Privilegia oggetti e materiali come tessuti in fibre naturali, acqua del rubinetto, cialde per il caffè compostabili, ...

Ambiente - Enea : al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare : Enea, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’Economia Circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le ...

Economia e Ambiente - online il nuovo numero del Magazine ENEA : Economia circolare, green job, blue economy, carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del Magazine ENEA 'Energia ambiente e Innovazione' dal titolo ''conomie' che punta ad

Pubblica Amministrazione : al via progetto ENEA per uso efficiente fondi su energia e Ambiente : ... smart city e illuminazione intelligente; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica e fonti rinnovabili per le PMI ; economia circolare e simbiosi industriale; ...

ENEA - PA : al via progetto per l’uso efficiente dei fondi su energia e Ambiente : L’ENEA ha attivato un apposito servizio a supporto delle amministrazioni regionali e locali interessate all’utilizzo ottimale delle risorse europee e nazionali nei settori dell’energia e dell’ambiente. L’iniziativa prevede un vero e proprio canale diretto con la PA attraverso strumenti operativi a cominciare da un help desk, attivo dal lunedì al venerdì (9.00 – 13.00), che le amministrazioni interessate possono già contattare, sia al ...

Ambiente - alleanza Roma Capitale ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40% , puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti , e adottare una ...