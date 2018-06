Alluvione Livorno | il sindaco | “E’ il momento di dare risposte ai cittadini”

Alluvione Livorno : “Il nuovo Governo velocizzi gli indennizzi” : Un impegno per il nuovo Governo affinché confermi e velocizzi gli indennizzi per Livorno dopo l’ Alluvione dello scorso settembre. Lo prevede una mozione del deputato livornese del Pd, Andrea Romano. Il testo, spiega una nota, “impegna il Governo ad attivare in tempi celeri le procedure di rimborso nell’ambito delle risorse dichiarate disponibili per l’anno 2018”, “considerato che il ministero ...

Alluvione Livorno : Cesvot dedica la festa ai ‘bimbi motosi’ : La festa del volontariato del Cesvot livornese, in programma domani, sarà dedica ta ai ‘bimbi motosi’, le centinaia di ragazzi e ragazze che spontaneamente, all’indomani dell’ Alluvione di Livorno della notte tra il 9 e il 10 settembre, hanno dato una mano per riportare il più presto possibile la città alla normalità e con secchi e pale hanno svuotato garage e scantinati invasi dal fango (la mota appunto, nel gergo ...

Alluvione Livorno - l’azienda è in crisi : ritardi di mesi e cantieri fermi da settimane. “Abbiamo paura che succeda di nuovo” : ritardi che si allungano fino ad alcuni mesi. cantieri fermi da settimane. Livorno fa fatica a ripartire dopo l’Alluvione del 10 settembre 2017. In particolare a Montenero, una frazione collinare famosa per il santuario meta dei pellegrinaggi mariani. Il cantiere principale è in ritardo di 2-3 mesi, spiegano dal Comune. Per un altro, poco più a valle, i mesi di ritardo sono 4. Qui, nella notte dell’Alluvione, tutto fu distrutto da un ...