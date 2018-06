Allison Mack conferma | sua l' idea di marchiare le schiave sessuali

Lo scandalo sessuale che ha coinvolto l'ex Smallville Allison Mack diventerà una serie tv : A Hollywood ci vuole poco a trasformare un fatto di cronaca in una serie tv, soprattutto se coinvolge nomi famosi e ha una tematica molto attuale. Sempre in cerca di nuove storie da raccontare, in piena epoca da peak tv, da numero record di produzioni, Annapurna Television, società di produzione indipendente che tra gli altri progetti sta lavorando a The Ballad of Buster Scruggs dei fratelli Cohen per Netflix, ha preso i diritti del ...

Allison Mack - l’ex star di Smallville - arrestata : portava schiave sessuali al guru di una setta : Allison Mack L’accusa è pesante: traffico sessuale di giovani donne costrette ad avere relazioni sessuali col guru di una setta. Con questa imputazione l’attrice Allison Mack, nota per aver interpretato Chloe Sullivan nella serie tv Smallville, è stata arrestata nei giorni scorsi a New York. A darne notizia è stato il Dipartimento di Giustizia Usa in un comunicato. L’indagine a carico dell’attrice era stata avviata ...

L’attrice Allison Mack - cioè Chloe di “Smallville” - è accusata di traffico sessuale : Allison Mack – attrice di 35 anni nota soprattutto per essere stata Chloe Sullivan in Smallville – è stata arrestata il 21 aprile a New York perché accusata di aver adescato donne per farle partecipare a una setta in cui venivano The post L’attrice Allison Mack, cioè Chloe di “Smallville”, è accusata di traffico sessuale appeared first on Il Post.

Allison Mack arrestata : Chloe Sullivan di Smallville finita in manette per traffico sessuale : Allison Mack arrestata a New York. Questa è la notizia che nelle ultime ore ha lasciato sconvolti i fan di Smallville che per dieci anni l'hanno seguita nei panni della dolce Chloe. Nelle scorse settimane ci eravamo occupati della sua situazione e dell'arresto del leader della sua setta, lo stesso che chiedeva all'attrice di non mangiare molto (assumere 800 calorie al giorno), di tenersi in forma con attività fisica ma, soprattutto, di ...

Allison Mack - star di Smallville - reclutava schiave sessuali per un santone. Coinvolta anche l'attrice Nicki Clyne : Due volti noti del piccolo schermo coinvolti in un giro per reclutare donne da trasformare in schiave sessuali. Lo riferiscono i media americani, secondo cui Allison Mack e Nicki Clyne, ...

Smallville - “Donne trasformate in schiave sessuali per una setta” : sotto accusa l’attrice Allison Mack - alias Chloe Sullivan : Facevano parte della setta del santone Keith Raniere e per lui reclutavano donne da trasformare in schiave sessuali: sono queste le accuse mosse nei confronti di due volti noti del piccolo schermo, Allison Mack, la Chloe Sullivan di Smallville, e Nicki Clyne di Battlestar Galactica. Le donne reclutate per l’organizzazione venivano sottoposte a un vero e proprio “lavaggio del cervello“, costrette a eseguire ogni ordine del ...