Alle 18 | 30 una diretta a tutta velocità con The Crew 2

Maltempo USA - 9 morti per la tempesta Alberto : pesanti alluvioni e frane - il crollo di una casa uccide due persone [GAlleRY] : 1/13 ...

Giulia Bongiorno ministro della Pubblica amministrazione : dai tribunali Alle lotte anti-Berlusconi : Politica Governo, Conte premier, Di Maio e Salvini vice. Ecco l'elenco dei ministri del governo M5s-Lega di ALBERTO CUSTODERO

Roma - Eusebio Di Francesco operato all’anca : all’Allenatore giallorosso applicata una protesi : Eusebio Di Francesco si è sottoposto ad un’operazione per l’applicazione di una protesi all’anca Operazione di protesi all’anca per l’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, all’ospedale di Tione (Trento). Ricoverato martedì 29 e operato mercoledì 30 secondo il più moderno protocollo ‘fast track’, l’ex calciatore si era già rivolto nel 2016 a questa struttura per operarsi all’altra ...

Ventura : 'Io - tradito e deluso. Mai più una Nazionale - voglio Allenare un club' : In uno sport di squadra non c'è mai una persona che da sola riesce a vincere e se non vince da sola, non può neppure perdere da sola", ha ammesso Ventura. Che ha poi aggiunto: "Contatti con squadre ...

Bell 525 : l’elicottero diventa una limousine volante [GAlleRY] : Capace di ospitare 16 passeggeri più due piloti, questo elicottero super lusso viene proposto ad una cifra stratosferica I paperoni che amano spostarsi via cielo invece che nel caotico traffico urbano troveranno nell’elicottero super lusso Bell 525 una risposta a tutti i loro desideri. Considerato una vera e propria “limousine del cielo“, questo elicottero può ospitare 16 passeggeri più due piloti nella massima opulenza. L’ambiente interno ...

Alle 21 una diretta infernale con Nerding After Dinner : si gioca ad Agony : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di proporre un gioco che sta facendo molto discutere di sé anche a causa di diverse scene censurate: Agony.Il progetto di Madmind Studios ha attirato l'attenzione di una nutrita schiera di giocatori grazie a ...

Frank Lampard Allenatore Derby County/ Comincia una nuova carriera per l'ex centrocampista : Frank Lampard allenatore del Derby County: Comincia una nuova carriera per l'ex centrocampista del Chelsea, che riparte dalla Serie B inglese (oggi 31 maggio)(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:14:00 GMT)

Mondiali 2018 – Yanet Garcia - la prorompente meteorina che si fa ‘sculacciare’ per portare fortuna al Messico [GAlleRY] : Yanet Garcia ed suo lato b porteranno fortuna al Messico ai Mondiali di Russia 2018? La bella ‘meteorina’ si fa sculacciare per buon auspicio Yanet Garcia è la sexy ‘meteorina’ che potrebbe portare tanta fortuna al Messico ai Mondiali di Russia 2018, al via il prossimo 14 giugno. La messicana è nota in tv, oltre che per il suo ruolo nella trasmissione delle previsioni meteorologiche, anche per il suo prorompente lato b. ...

“Boscologno” : apre al pubblico il primo giardino pensile d’Italia realizzato sul tetto di una gAlleria autostradale [FOTO] : 1/11 ...

I Samsung Gear S3 si aggiornano e introducono una nuova gesture per rispondere Alle chiamate : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per gli smartphone Tizen Samsung Gear S3 classic e frontier. Ecco le novità introdotte L'articolo I Samsung Gear S3 si aggiornano e introducono una nuova gesture per rispondere alle chiamate proviene da TuttoAndroid.

Scarti alimentari - risorse dAlle mele. Una ricerca dell'Università di Bolzano : Una ricerca utile per l' industria alimentare Il punto di partenza dello studio è la mela, frutto da cui dipende gran parte dell'economia agricola ed alimentare altoatesina, e si è svolta in ...

Nazionale - Jorginho : 'Essere Allenato da Ancelotti? Ci penso - ma non ho ricevuto alcuna chiamata' : Dall'azzurro del Napoli a quello della Nazionale, con tanti dubbi da risolvere dopo le amichevoli con l'Italia. È un momento di riflessione, per Jorginho, che dovrà decidere se confermarsi anche sotto ...

Salvini e Di Maio - c'eravamo tanto amati : "Lui riapre all'Alleanza? Io ho una dignità e una serietà..." : Le parole del leader della Lega Matteo Salvini dal mercato di Pisa, dove stamattina ha incontrato commercianti e cittadini (video Tommaso Fabiani, redazione

Wanda Nara - l’Allenamento è hot : Icardi dà una spiegazione ‘scientifica’ al gesto sexy della moglie [VIDEO] : Wanda Nara in allenamento fa un gesto che scatena la fantasia di Icardi, Mauro dà una spiegazione ‘scientifica’ alla corsetta hot della moglie Wanda Nara è ripresa in piena sessione di allenamento sul tapis roulant. La bellissima moglie di Mauro Icardi è alle prese con una corsetta, ma un gesto ‘strano’ convince il calciatore dell’Inter a filmarla. L’attaccante realizza un video che mostra la bionda e ...