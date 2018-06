Alimentazione | grassi “trans” | ASSITOL | Italia in anticipo rispetto all’OMS

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Il settore dei condimenti spalmabili guarda con favore le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, grazie al codice di autodisciplina UE, fortemente voluto da. Già oggi sugli scaffali si trovano prodotti che non contengono più i famigerati. Le aziendene sono impegnate da decenni nella progressiva eliminazione deitrans e, attualmente, i condimenti spalmabili ne sono quasi del tutto privi. Questo il commento di, l’Associazionena dell’industria olearia, sul piano presentato d, l’Organizzazione mondiale della sanità, che mette al bando entro il 2023 questa tipologia di. In particolare, grazie all’impegno associativo in ambito UE, ida condimento di ultima generazione oggi non possono contenere più del 2% ditrans su base grassa, vale a dire meno dell’1% dell’intero prodotto. “Da tempo sappiamo che i ...