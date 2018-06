Alfa Romeo | 7 nuovi modelli ibridi plug-in entro 2022 Produzione crescerà a 400mila unità

FCA : il futuro Alfa Romeo e Maserati è ibrido e sportivo : Che lanceranno un' importante offensiva di prodotto su diversi segmenti, in con particolare attenzione riguardo sport utility e sportive, contestualmente a una progressiva elettrificazione delle ...

FCA - PIANO INDUSTRIALE/ Marchionne con la cravatta. I target di vendita per Jeep e Alfa Romeo : Fca, PIANO INDUSTRIALE. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Alfa Romeo - Due Suv e due sportive : tornano 8C e GTV : La marca che più scatena la passione di noi italiani: l'Alfa Romeo. Che avvenire ha il Biscione nel prossimo piano industriale di FCA? Tim Kuniskis ne è certo: "Con Giulia e Stelvio abbiamo posto le basi per il futuro: sono due modelli di riferimento per le performance nei loro segmenti. Abbiamo avuto bisogno di più tempo del previsto", riconosce, "per centrare gli obiettivi del piano 2014, ma ora ci siamo". Due nuove ...

Fca : Alfa Romeo punta su auto elettriche - 7 modelli fino al 2022 : Balocco , Vercelli, , 1 giu. , askanews, 'Lanceremo 7 nuove Alfa con diversi modelli di elettrificazione, che copriranno le diverse esigenze a seconda dei paesi'. Lo ha affermato il responsabile dei ...

Fca - piano industriale/ Marchionne con la cravatta : debito azzerato. Attesa per i modelli Jeep e Alfa Romeo : Fca, piano industriale. Marchionne: debito azzerato. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. Nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Top Drive - Alfa Romeo Giulia vs Stelvio : l'anima del Quadrifoglio - VIDEO : Pista di Vairano: in una giornata ideale sincontrano (non per caso) due auto eccezionali, entrambe con il marchio Alfa Romeo: la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Modalità Race. Mille e venti cavalli in due, carbonio a profusione, modalità Race del manettino. Ad accoglierle ci sono il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, e lingegner Paolo Massai. Ce nè abbastanza si sente già lodore della gomma bruciata.

Alfa Romeo 6C : a Balocco verrà svelata l’anti Porsche 911 ? : Durante la presentazione del nuovo piano industriale della Casa del Biscione potrebbe essere annunciata l’attesa supercar 6C Sale l’attesa per l’ormai imminente 1 giugno, giorno in cui si svolgerà l’Investor day di Balocco dove Marchionne svelerà il nuovo piano industriale di Alfa Romeo. Sempre più persone sono ormai convinte che domani verrà svelata l’attesissima Alfa Romeo 6C, un’inedita suepercar con motore anteriore e trazione posteriore in ...

Alfa Romeo main sponsor “Mitteleuropean Race” : Dal 1° al 3 giugno, a Trieste, il marchio Alfa Romeo sarà protagonista della terza edizione della “Mitteleuropean Race”, la competizione di regolarità classica per vetture storiche costruite fino al 1971 inserita nel nuovo “Trofeo Super Classic Cup 2018” Aci-Sport. Il percorso si snoderà tra il Golfo di Trieste e le colline del Friuli Venezia Giulia […] L'articolo Alfa Romeo main sponsor “Mitteleuropean ...

FCA - PIANO INDUSTRIALE/ Alfa Romeo e Maserati verso un’unica divisione. Attesa per i nuovi modelli : Fca, PIANO INDUSTRIALE. C'è Attesa per la presentazione al Balocco. Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere uniti nella stessa divisione. nuovi modelli in arrivo anche per Jeep(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 12:19:00 GMT)

Top Drive - Alfa Romeo Giulia vs Stelvio : l'anima del Quadrifoglio - VIDEO : Pista di Vairano: in una giornata ideale sincontrano (non per caso) due auto eccezionali, entrambe con il marchio Alfa Romeo: la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. Modalità Race. Mille e venti cavalli in due, carbonio a profusione, modalità Race del manettino. Ad accoglierle ci sono il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, e lingegner Paolo Massai. Ce nè abbastanza si sente già lodore della gomma bruciata.

FCA pronta a combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione : Teleborsa, - Fiat Chrysler Automobiles sarebbe pronta a scommettere sui SUV Jeep e sulle auto di lusso Maserat i, ridimensionando i suoi marchi Fiat. Un'indiscrezione che arriva da Bloomberg in attesa ...

FCA pronta a combinare Alfa Romeo e Maserati in un'unica divisione : Fiat Chrysler Automobiles sarebbe pronta a scommettere sui SUV Jeep e sulle auto di lusso Maserat i, ridimensionando i suoi marchi Fiat. Un'indiscrezione che arriva da Bloomberg in attesa che il ...

Alfa Romeo 4C : ecco come potrebbe essere la nuova sportiva del Biscione : La nuova generazione della 4C potrebbe ricalcare le forme disegnate dal design Alessandro Masera Il nuovo piano industriale della Casa del Biscione che verrà presentato tra pochissimi giorni all’Investor Day di Balocco dovrebbe riservare alcune certezze e forse anche qualche succulenta sorpresa. Oltre ai due SUV già annunciati, potrebbe arrivare la notizia di una nuova generazione dell’Alfa Romeo 4C, ovvero la supercar compatta lanciata nel ...

Auto – Alfa Romeo è main sponsor della “Mitteleuropean Race 2018” : Al via la terza edizione della competizione di regolarità che andrà in scena a Trieste dal 1° al 3 giugno. Il pubblico potrà ammirare capolavori del passato e le ultime novità della gamma Alfa Romeo. Tra queste, ovviamente, riflettori puntati sull’affascinante Stelvio Quadrifoglio Dal 1° al 3 giugno, a Trieste, il marchio Alfa Romeo sarà protagonista della terza edizione della “Mitteleuropean Race”, la competizione di ...