Alba Music Festival | la Festa della Repubblica di Italy & Usa sulle note del Bolero

Continua l’avventura della nettunese di origini Alba nesi Deborah Xhako all’interno del format musicale The Voice of Italy 2018 : Deborah ha fatto ingresso nella serata di giovedì 19 aprile alla fase dei Knockout, la seconda fase del programma The Voice . In questa fase, i 12 cantanti dello stesso team sono stati divisi in 3 gruppi da 4, i quali si sono sfidati ognuno con un brano differente. La scelta del vincitore di ogni gruppo […]

Deborah Xhako canta River alle Blind Auditions - dall’Albania per inseguire il sogno della musica (video) : Deborah Xhako canta River a The Voice Of Italy: giovedì 12 aprile è andato in onda su Rai Due il quarto appuntamento con le Blind Auditions. Ventenne dalla provincia di Roma ha portato River sul palco di The Voice Of Italy: con la sua esibizione, ha conquistato la fiducia e i complimenti di tutti i coach del talent show! Ai microfoni di The Voice, Deborah si presenta come una ragazza appassionata, che dopo gli studi al liceo si è presa ...