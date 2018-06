Al via la terza edizone di C' era una volta nel giardino del re a Racconigi

Diritti tv - si studia una terza via : Dì la tua 0 Dì la tua 0 In attesa della prossima assemblea di lunedì, le ore scorrono in modalità apparentemente interlocutoria. Eppure, riporta La Gazzetta dello Sport , i telefoni sono bollenti perché l'intero sistema calcio è condizionato dal grande caos dei Diritti tv della Serie A. La Lega li ha venduti a Mediapro per 1050 milioni a stagione , Sky e ...

Giro d'Italia : oggi il temibile Zoncolan - ieri terza vittoria di Elia Viviani : 101° Giro d'Italia, quattordicesima tappa di 186 chilometri, con il temibile Zoncolan, una delle salite più difficili d'Europa. Solo uno specialista , e in gran forma, può farcela. Potrebbe essere il ...

Giro d'Italia 2018 - terza vittoria per Viviani : 'Risposta alle critiche' - 13tappa Ferrara-Nervesa - : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 13tappa Ferrara-Nervesa della Battaglia: percorso e orari, altra giornata favorevole ai velocisti.

Roma Tre e Maker Faire Rome : al via terza edizione Data Driven Innovation : Roma, 16 mag. , askanews, Al via, venerdì prossimo, la terza edizione del Data Driven Innovation, la più grande conferenza italiana sul mondo dei dati e dell'innovazione che proseguirà fino a sabato, ...

Venezia : al via primo corso di golf per la terza età : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – A volte uno swing ti allunga la vita”¦ o almeno ne migliora la qualità. è con questo spirito che nasce ‘A scuola di Mini golf”, il primo corso di golf per la terza età con istruttori professionisti creato all’interno di una Residenza per anziani, con tanto di campo privato, insegnanti ex giocatori professionisti, mazze, palline, polo e cappellini loggati. Un’iniziativa che si ...

Venezia : al via primo corso di golf per la terza età (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Da metà maggio e per tutto il periodo estivo, avranno luogo, presso la Residenza Venezia, le lezioni dedicate ai pazienti della struttura che, a seguito di una preliminare valutazione fisioterapica, siano risultati idonei alla pratica dell’attività. A turno gli anziani giocatori si cimenteranno tra tiri e buche sotto la supervisione di un insegnante d’eccezione ogni volta diverso: un ex ...

Eni : avvia terza unità produzione Zohr : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Eni annuncia l’avvio della terza unità di produzione (T-2) del progetto Zohr, che porterà la capacità complessiva installata a 1,2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno (bcfd). Zohr ora sta producendo 1,1 bcf in ramp-up, equivalenti a circa 200 mila barili di olio equivalente al giorno (boed), di cui 75mila attualmente in quota Eni. “Questo straordinario risultato”, sottolinea il gruppo ...

Campidoglio - domenica 13 maggio al via terza giornata pedonalizzazioni nei Municipi : Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al traffico con aree dedicate ad eventi culturali e mercatini locali. Secondo la Sindaca di Roma Virginia Raggi i Municipi si animeranno per un giorno, creando un’occasione di festa per il quartiere. Con vie libere da smog e traffico i cittadini hanno l’occasione […]

Un italiano a Quantico - è Andrea Bosca : al via la terza stagione : Da martedì 8 alle 21:00 si accendono su Fox (Sky, canale 112) i riflettori sulla terza stagione di Quantico, l’action thriller con protagonista Priyanka Chopra (reduce, tra le altre cose, dall’esperienza di Baywatch) ideato da Joshua Safran, autore di Gossip Girl e Smash. LEGGI: Quantico, chi si ricorda il finale della prima stagione? Quantico, dove eravamo rimasti? Sono passati tre anni da quando Alex Parrish ha messo la sua vita in ...