Al via il Festival dei laghi

Al via il Vittoria Jazz Festival con Deidda e Telesforo : Redazione L'apertura dell'undicesima edizione del Vittoria Jazz Festival è affidata ad uno dei più grandi bassisti del mondo. Dario Deidda non ha bisogno di presentazioni perché il musicista ...

Ravenna Festival 2018. Al via la rassegna dei Vespri a San Vitale : 1 euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Festival delle Colline Torinesi : 'Fluctus - declinazioni del viaggio' : Gli spettacoli si svolgono a Torino, Collegno e Moncalieri in molte location : il Teatro Astra, il Teatro Gobetti, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il Café Müller, la Fondazione Merz, le ...

Xtreme Days Festival : tre giorni di freestyle e sport estremi di città - Dove viaggi : ... ma anche culturale, musicale ed enogastronomico in grado di trasformare Sacile , la città friulana che ospita il Festival, in un 'parco avventure' con centinaia di spettacoli, esibizioni, raduni, ...

Al via la 23esima edizione del Festival delle Colline Torinesi : Ventitré gli spettacoli, otto le prime nazionali , tante le collaborazioni fra le quali quelle con Teatro Stabile di Torino, Fondazione Piemonte dal Vivo, Casa del Teatro Ragazzi e con altre ...

Al via a Capannori il festival 'I cammini dell'uomo. La diversità come ricchezza' : Cinque giorni di formazione e informazione al dialogo interculturale e interreligioso che prevedono conferenze, dibattiti e spettacoli dedicati al tema della "diversità come ricchezza". "Il dialogo ...

Lavoro e tecnologia - Exprivia - Italtel al Festival dell'Economia di Trento - 31 maggio : ... alla luce anche dei recenti fatti di cronaca? Nella nostra visione la tecnologia ci aiuterà a concentrarci sulle attività davvero importanti. Disporremo di digital twin che, dopo aver appreso come ...

Bologna : viaggio nella “mente profumata” a Smell - il festival dell’olfatto : Nell’ambito della nona edizione di Smell – festival dell’olfatto debutta Smell Experience: new research and frontiers in programma oggi domenica 27 maggio presso la sala eventi del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. L’evento propone un viaggio nella nostra nostra mente profumata, tra psicologia, neuroscienze, arte e profumeria, per imparare a comprendere e parlare il linguaggio degli odori. Tra gli ...

Al via la II^ edizione del “Cubo Festival – Un borgo di Libri” : Mancano pochi giorni alla seconda edizione della Fiera del libro e dell’editoria di Ronciglione. Un borgo di Libri il Festival letterario del Cubo Festival dal 31 maggio al 3 giugno farà da contorno alla fiera editoriale allestita tra le vie del borgo medievale di Ronciglione. Tanti gli autori ospiti del Festival e delle case editrici presenti alla fiera, il doppio rispetto all’anno precedente, che si susseguiranno per i quattro giorni di ...

Al via il progetto 'Il festival delle stagioni francigene" : Domani, domenica 27 maggio, si farà tappa a Rocchetta e Croce, che sarà teatro della giornata dedicata all'Autunno, con spettacoli musicali, corteo storico e degustazioni, mentre a Roccaromana ci ...

Ravenna Festival - al via 'Giovani Artisti per Dante' : Dante di tutti o di nessuno, patrimonio intoccabile o cultura viva, attiva? Ravenna Festival risponde anche quest'anno con Giovani Artisti per Dante , l'appuntamento quotidiano con gli spettacoli in scena agli Antichi Chiostri Francescani, accanto alla Tomba del poeta, in programma dal 1 giugno al 5 luglio, sempre alle 11 della mattina. 'I coraggiosi che si addentrano in questo ...

Corinaldo (An) : Sementi Festival domani al via con il dottor Franco Berrino : Un cammino di tre settimane capace di renderci più giovani, più sani, più longevi, più gioiosi: lo propongono il dottor Franco Berrino, medico di fama internazionale esperto in alimentazione e Daniel Lumera, noto referente nella pratica della meditazione, nel seminario “Ventuno giorni per rinascere”, appuntamento di apertura della seconda edizione di Sementi Festival. La manifestazione prende infatti il via domani sabato 26 ...

Al via il festival della lettura del Sud : a San Domenico Napoli Città Libro : Come il Vaticano sta cambiano la politica globale'. Michele Ainis, Franco Arminio, Alessandro Barbano, Marco Boato, Fortunato Cerlino, Claudio Cerasa, Cristina Comencini, Nando Dalla Chiesa, Enrico ...

PERUGIA - AL via KIDSBIT FESTIVAL : Il collettivo di giovani artisti multimediali Antica Proietteria , capaci di creare effetti speciali e spettacoli strabilianti, prepareranno un grande spettacolo di luci, immagini e colori che ...