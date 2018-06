Al Bano parla della figlia Ylenia avuta da Romina | La raggiungerò in Paradiso

Simona Ventura si sbilancia su Al Bano e Romina e parla della Lecciso : Al Bano e Romina Power: “qualcosa oltre il sentimento.” parla la Ventura Dopo l’ospitata di Romina Power e Al Bano ad Amici e dopo l’ospitata di Loredana Lecciso a Domenica Live, Simona Ventura ha detto la sua sui suoi social, pubblicando una sua bellissima foto insieme alla coppia canora. La componente della commissione esterna del programma di Maria De Filippi, che ha assistito personalmente sabato al loro duetto in ...

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...

Al Bano Carrisi contro il gossip su Loredana e Romina/ “Mi fa schifo! Odio le trasmissioni che ne parlano” : Al Bano Carrisi contro il gossip su di lui, Loredana Lecciso e Romina Power; prima della finale di The Voice: “Basta… mi fa schifo! Lo Odio e detesto le trasmissioni che ne parlano”.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:03:00 GMT)

Loredana Lecciso torna a parlare di AlBano e lancia una frecciatina alla Power Video : Loredana Lecciso, dopo aver rilasciato delle dichiarazioni in merito alla fine della storia con Albano Carrisi nel salotto di Barbara D'Urso, ha deciso di parlare nuovamente ma questa volta attraverso il settimanale Chi. E' ovvio che la salentina ha parlato ancora una volta della fine della storia con Albano con la quale ha trascorso 18 anni di vita. Loredana Lecciso ha dichiarato ad Alfonso Signorini di aver sentito nuovamente Albano Carrisi: ...

Loredana Lecciso torna a parlare di AlBano e lancia una frecciatina alla Power : Loredana Lecciso, dopo aver rilasciato delle dichiarazioni in merito alla fine della storia con Albano Carrisi nel salotto di Barbara D'Urso, ha deciso di parlare nuovamente ma questa volta attraverso il settimanale Chi. E' ovvio che la salentina ha parlato ancora una volta della fine della storia con Albano con la quale ha trascorso 18 anni di vita. Loredana Lecciso ha dichiarato ad Alfonso Signorini di aver sentito nuovamente Albano Carrisi: ...

LiBano al voto per le elezioni parlamentari : le prime da nove anni : Libano al voto per le elezioni parlamentari: le prime da nove anni Libano al voto per le elezioni parlamentari: le prime da nove anni Continua a leggere

LiBano : elezioni parlamentari - affluenza al 49 - 2% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

LiBano : aperti i seggi per parlamentari : ANSA, - BEIRUT, 6 MAG - Aperte le urne in Libano per le prime elezioni parlamentari da nove anni a questa parte. Le elezioni si svolgono tra strette misure di sicurezza con agenti di polizia e ...

Perché nel LiBano che vota - finalmente - si parla così tanto di spazzatura : Milano. L'immondizia che ricopre le strade di mezzo paese, il riciclaggio dei rifiuti, i tagli di elettricità, i guai del sistema scolastico, la corruzione, l'economia a pezzi sono alcuni temi di una campagna elettorale attesa per quasi dieci anni. Chi pensa che in medio oriente si vada alle urne considerando soltanto le minacce di testate nucleari, guerre ...

LiBano - al voto per rinnovo Parlamento : 6.44 Libano al voto per le prime elezioni parlamentari da 9 anni a questa parte. Le elezioni si svolgono fra strette misure di sicurezza con agenti e militari a presidiare ogni seggio. I 3,7 milioni di elettori dovranno scegliere tra la coalizione filo-occidentale del primo ministro Saad Hariri e quella filoiraniana degli Hezbollah. I primi risultati sono attesi subito dopo la chiusura dei seggi,alle 7 di stasera ora locale. Oggi si vota ...

Al Bano e Romina Power sono tornati insieme?/"Sguardi complici tra i due" - parla Ciacci. E Loredana Lecciso... : Al Bano Carrisi e Romina Power sono tornati insieme? Giovanni Ciacci, dopo averli visti insieme, svela succulenti dettagli sul rapporto tra i due artisti mentre Loredana Lecciso...(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 08:44:00 GMT)

AlBano e Romina sono tornati insieme : parla Giovanni Ciacci : Albano e Romina di nuovo insieme: la rivelazione di Giovanni Ciacci Dopo l’addio a Loredana Lecciso, sono molti i fan che sperano di vedere di nuovo insieme Albano e Romina. E, forse, questo sogno è già diventato realtà. Ospite di Casa Signorini il costumista Giovanni Ciacci ha svelato che molto probabilmente i due hanno deciso […] L'articolo Albano e Romina sono tornati insieme: parla Giovanni Ciacci proviene da Gossip e Tv.

Al Bano - il riavvicinamento con Romina che fa parlare Video : 5 E' inutile, il riavvicinamento tra #al Bano e Romina continua a stuzzicare i fan di gossip ed ovviamente le più importanti testate non fanno altro che parlare dell'argomento con una certa verve ed entusiasmo. Del resto è ovvio: stiamo parlando di una delle coppie dello spettacolo più importanti ed amate in Italia. Quella tra Al Bano e Romina [Video] è stata una storia che ricorda non poco le classiche fiabe che siamo abituati a ...

Giovanni Ciacci posa con Al Bano : "Ho promesso a Caterina Balivo di non parlare. Ne sono pentito" : Giovanni Ciacci, protagonista indiscusso di questa edizione di Ballando con le stelle, è anche un esperto di gossip che...