Addio Zidane | Capello ha la sua verità | “ha voluto dimostrare di poter fare quello che

Zidane - l'Addio del vincente che ora pensa alla Nazionale : Il torero lascia l'arena di Madrid con orejas Y ovaciones. Zinedine Zidane si ferma per la storia, ha scelto di uscire dalla porta degli eroi, con l'abito di luce. Ha vinto tutto quello che sognava, ...

Zidane dà l'Addio al Real Madrid - i giocatori lo ringraziano sui social. FOTOGALLERY : I giocatori Blancos sono rimasti colpiti dalla decisione di Zidane di lasciare la panchina del club spagnolo. Ognuno, a modo suo, ha voluto ringraziare l'allenatore francese per gli insegnamenti e i ...

Zinedine Zidane - Addio a sorpresa : perché «per vincere bisogna cambiare» : «per continuare a vincere c’è bisogno di cambiare». Zinedine Zidane parla per sé e per il Real Madrid, ma le sue parole suonano come un insegnamento generale, valido non soltanto nello sport. Lo lascia nella bacheca del Bernabeu, insieme ai nove prestigiosi trofei che è riuscito a conquistare in due stagioni e mezzo. Tanto è rimasto sulla panchina dei blancos: un campionato, tre Supercoppe, due Mondiali per club e – sopratutto – tre ...

Addio a sorpresa : Zidane lascia il Real Madrid : Un'alternativa di assoluto livello sarebbe quella di Joachim Low , ct della Germania campione del Mondo e anche lui fresco di rinnovo. Un altro tedesco che piace al presidente Perez è Jurgen Klopp , ...

Zidane - un trofeo ogni 100 giorni con il Real. Ma ora l’Addio rimescola le carte : valzer delle panchine e Champions aperta : Il Real Madrid vincitore delle ultime tre Champions League non ha più il suo allenatore. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Zinedine Zidane ha annunciato l’addio: “La squadra ha bisogno di un cambio”, ha spiegato. In meno di una settimana il ciclo dei Blancos sembra essere andato in fumo: aveva cominciato Cristiano Ronaldo, manifestando i suoi mal di pancia subito dopo la finale europea vinta contro il Liverpool, a cui erano ...

Panchina Real Madrid - ecco i motivi dell’Addio di Zidane : il nome in pole per il sostituto : Panchina Real Madrid – Shock Real Madrid nelle ultime ore, attraverso una conferenza stampa il tecnico Zinedine Zidane ha annunciato l’addio. Un fulmine a ciel sereno in casa Blancos, il Real è reduce dalla vittoria di tre Champions League consecutive e non sembravano esserci i margini di un possibile divorzio. Ma perchè Zidane ha deciso di andare via? Perchè vuole lasciare da vincente, il tecnico è consapevole che la prossima sarà ...

Clamoroso al Real Madrid : Zidane annuncia il suo Addio : È ora di cambiare: così Zinedine Zidane motiva la sua scelta a sorpresa di lasciare il Real Madrid. «Per molti questa mia decisione non ha senso - ha detto Zidane - ma per me...

