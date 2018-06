Accoglienza positiva Lo spread saluta il nuovo Governo e scende

huffingtonpost

(Di venerdì 1 giugno 2018) Lotra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italianoal 2,69%."Grande forza, grande entusiasmo e determinazione, vogliamo lavorare nell'interesse del Paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo" ha affermato ieri sera il neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai microfoni di Agorà, uscendo da una pizzeria. "Il Paese ha bisogno di fiducia, ha bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri e orgogliosi di questo Paese", ha aggiunto. Ai cronisti che gli hanno chiesto se ilnasce debole Conte ha risposto: "Dimostreremo coi fatti che non lo è"."Sarebbe utile" se ilConte dichiarasse solennemente che l'Italia non intende uscire dall'euro, dice l'ex presidente incaricato Carlo Cottarelli in un'intervista a Circo Massimo, su Radio ...