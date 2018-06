Accoglienza positiva Lo spread saluta il nuovo Governo e scende | Piazza Affari vola a

huffingtonpost

(Di venerdì 1 giugno 2018) Reazionedei mercati altargato Lega-M5S. Lotra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti rispetto ai 241 della chiusura di ieri: il rendimento del titolo decennale italianoal 2,69% per cento. Apertura in forte rialzo per: l'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15 per cento.no i titoli bancari: Ubi Banca +5%, Intesa Sanpaolo +4 per cento.Il #FTSEMIB apre a 22.263 punti a +2,2% — Borsa Italiana (@BorsaItalianaIT) June 1, 2018"Grande forza, grande entusiasmo e determinazione, vogliamo lavorare nell'interesse del Paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo" ha affermato ieri sera il neo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai microfoni di Agorà, uscendo da una pizzeria. "Il Paese ha bisogno di fiducia, ha bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri e ...