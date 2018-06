Accoglienza dei migranti | Salvini | Una sforbiciata a quei 5 miliardi Nuovo

Riace - il Paese dell'Accoglienza dei migranti rischia il default : Associazioni e volontari a fianco del Comune dei Bronzi rinato grazie ai progetti di integrazione. Il sindaco Lucano: "Ritardi nei pagamenti"

Siena - intascavano i fondi destinati all’Accoglienza dei migranti. Coinvolto anche un prete : anche un sacerdote della diocesi di Grosseto Coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e volta a fermare le attività illecite di un sodalizio criminale che era riuscito a mettere le mani nella ghiotta partita dei bandi per i servizi nei centri di accoglienza per migranti, in particolare una struttura di Monticiano e due di Sovicille, in provincia di Siena.Continua a leggere

Un SMS solidale per migliorare l’Accoglienza dei “pendolari della salute” : @stockadobe Inizia il 20 maggio e termina il 9 giugno la campagna sms solidale #comeacasa di CasAmica Onlus, associazione impegnata da oltre 30 anni a offrire accoglienza e supporto ai numerosi “pendolari della salute” – persone ammalate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa – assieme ai loro familiari accompagnatori. In Italia, ogni anno, le persone affette da gravi patologie, che per ricevere le cure necessarie sono ...

Il Papa invita all'Accoglienza dei migranti - ma i sacerdoti dicono "no" : Papa Francesco ha invitato i sacerdoti di Roma ad accogliere i migranti, ma solo un prete su dieci ha risposto all'appello del pontefice argentino.Jorge Mario Bergoglio è anche vescovo di Roma, ma nella diocesi che presiede le sue volontà non sembrano essere state rispettate a dovere. Gli appelli fatti non si contano più. Dall'inizio del pontificato ad oggi Papa Francesco ha fatto riferimento a due temi su tutti: la misericordia e l'accoglienza. ...

La Commissione episcopale per le migrazioni della Cei : "Sì all'Accoglienza dei migranti - ma ci sono dei limiti. Aiutiamoli anche nei loro Paesi" : Il fenomeno delle migrazioni va affrontato "con realismo e intelligenza" e non con "risposte prefabbricate": per questo "riconosciamo" che "esistono dei limiti nell'accoglienza" imposti "da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose". Lo scrive la Commissione episcopale per le migrazioni della Cei nella lettera 'Comunità accoglienti, uscire dalla paura', in occasione del 25esimo ...

Apa e Scapecchi : 'Prima gli aretini - dal 30 giugno saremo fuori dal sistema di Accoglienza dei migranti' : stata una decisione forte quella presa dal sindaco Ghinelli e dall'assessore Tanti, in accordo con il primo rettore, che ha riportato finalmente la Fraternita dei Laici al centro delle politiche ...

La Corte dei Conti boccia la gestione dell'Accoglienza : È impietosa la relazione della Corte dei Conti sulla gestione dell"immigrazione. Nel solo 2016 sono sbarcati in Italia oltre 181mila migranti e, per la loro accoglienza lo Stato italiano ha destinato ben 1,7 miliardi.L"egoismo dell"EuropaL'Unione europea, invece, ha contribuito con appena 8,1 milioni e dal Fondo asilo, migrazione ed integrazione (Fami) per 38,7 milioni. Se si considerano gli anni 2007-2013 le risorse stanziate dall"Ue per ...