Accelerata Torino | è fatta per N’Dong | cifre e dettagli

(Di venerdì 1 giugno 2018) Didiersi avvicina all’accordo con il, il calciatore potrebbe rafforzare la mediana granata in vista della prossima annata Didierad un passo dal. Il centrocampista gabonese del Sunderland è vicinissimo alla firma col club granata. Skysport UK parla di accordo vicino, con un trasferimento che si aggirerà attorno ai 6,6 milioni di sterline, circa 7,5 milioni di euro. Il centrocampista ha disputato 18 gare in questa stagione nel campionato di “serie B” inglese, la Championship, con la maglia del Sunderland. Si tratta di un mediano di “rottura”, il cui arrivo lascia presagire la partenza di uno tra Obi ed Acquah. Come rivelato da SportFair già stamane, questa è solo una delle tante trattative sul tavolo granata. L'articolo, èperSPORTFAIR.