Abbronzatura | a ognuno la sua ma luminosa

(Di venerdì 1 giugno 2018) Questo articolo è stato pubblicato nel supplemento Beauty di Vanity Fair n. 18 in edicola giovedì 3 maggio Se è finita per sempre la mania dell’intensa, si è esaurita fortunatamente anche quella del pallore estremo. Si è visto anche sui red carpet più autorevoli e titolati, dove Jennifer Lawrence ha esibito un viso dolcemente dorato. Persino Margot Robbie ha detto addio al suo mood dolce latteo, lasciando visibilmente intravedere sul décolleté un delicato colorito caffellatte con evidenti segni effetto stencil del bikini. E anche chi, come Victoria Beckham, in gioventù ha giocato forte con gli Uv, oggi si ridimensiona, abbassando di 2 toni l’intensità, ma aggiungendo tanta radiosità. Segni particolari dell’2018: un colorito punteggiato da emoticon, sì le faccine smile che usiamo per esprimere uno stato d’animo con i nostri sms e whatsapp, come a sottolineare ...