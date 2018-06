: #News #A Roma riemerge tomba di 2.400 anni fa - CyberNewsH24 : #News #A Roma riemerge tomba di 2.400 anni fa - NotizieIN : A Roma riemerge tomba di 2.400 anni fa - TelevideoRai101 : A Roma riemerge tomba di 2.400 anni fa -

Trovata a, durante scavi per le condutture idriche, unadi circa 2.400fa. All'interno,i resti di 3 uomini -il più anziano 50enne, più giovani gli altrie quelli di una donna di età indefinita Con i resti anche un corredo funerario in ceramica, una moneta di bronzo, resti di cibi cotti e offerti agli dei e due strigili, usati dagli sportivi per detergersi il sudore dopo la gara. Da qui il nome didell'Atleta o degli Strigili.(Di venerdì 1 giugno 2018)