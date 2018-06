89 ASUS Zenfone 5 protagonisti di uno spettacolare video promo

ASUS Zenfone 5Z in preordine dal 4 giugno a partire da 499€ : ASUS Zenfone 5Z disponibile al preordine in Italia dal 4 giugno al costo di 499€. Dopo averlo presentato a livello internazionale in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, era atteso l’arrivo sul mercato italiano del modello più potente dei tre presentati durante la fiera catalana. ASUS Zenfone 5Z: tanta potenza e AI È il modello di smartphone ad alte prestazioni con il prezzo più interessante sul mercato, fa notare ...

ASUS ZenFone 5Z arriva in Italia nelle due configurazioni da 6/64 GB e 8/256 GB: ecco prezzi e caratteristiche tecniche dei top della nuova gamma del produttore taiwanese, disponibili a breve in preordine.

Una bomba l’ASUS Zenfone 5Z : tutto su prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica : Quella del 31 maggio, in ambito smartphone Android, sarà ricordata qui in Italia come la giornata di Asus ZenFone 5Z, se si pensa al fatto che il produttore ha appena annunciato la commercializzazione di un device destinato a far parlare molto di sé nei prossimi mesi. A maggior ragione dopo le ottime impressioni avute con lo ZenFone 5. Per una volta vogliamo sovvertire il nostro normale schemino dedicato ad un prodotto appena lanciato sul ...

Recensione di ASUS Zenfone 5 : il TOP medio di gamma con A.I. ed una super camera : Lo ZenFone 5 della celebre casa taiwanese è uno smartphone dirompente che mostra all’utente immediatamente tutte le sue potenzialità: una intelligenza artificiale ben utilizzata, una fotocamera sorprendente, ottima esperienza generale di utilizzo e prestazioni adeguate alla fascia media in cui si colloca il nuovo device di Asus. Insomma è un dispositivo a cui è facile affezionarsi rapidamente, scopriamo insieme per quali ...

È stato rilasciato ieri (25 maggio) un aggiornamento software per ASUS ZenFone 5 e ZenFone 4 incentrato sulla risoluzione di alcuni piccoli bug software. Ecco a voi i changelog completi!

Mistero assoluto per ASUS Zenfone 4 : nuovo aggiornamento 107 - scomparso Oreo : Si sta creando un vero e proprio caso in queste settimane attorno al cosiddetto Asus ZenFone 4. Il suo predecessore ha toccato con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo più di un mese fa, mentre per lo smartphone 2017 al momento non abbiamo segnali sotto questo punto di vista. Nonostante TIM abbia promesso notizie per il pubblico entro la prima metà di maggio (come vi abbiamo riportato prontamente non molto tempo fa), ad oggi ...

Ammissione ufficiale di problemi WiFi per ASUS Zenfone 3 : ecco la soluzione temporanea : Vanno analizzate con grande attenzione le parole di Asus, giunte proprio in queste ore, per quanto concerne un problema che noi di OptiMagazine vi abbiamo fornito in anteprima a proposito dell'Asus ZenFone 3. Mi riferisco alla questione WiFi, con un numero di segnalazioni da parte del pubblico che evidentemente non ha lasciato indifferente il produttore, oltre a noi della redazione. Dopo aver analizzato alcune soluzioni "universali", che spesso ...

Piacevolissima sorpresa per ASUS Zenfone 3 Zoom : dal 17 maggio l’aggiornamento Oreo : Potrebbe essere il 17 maggio il giorno da ricordare per gli utenti che si ritrovano in possesso di un Asus ZenFone 3 Zoom. Dopo una lunghissima attesa, infatti, pare sia stata avviata una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su questa versione del device che, a conti fatti, risulta essere più popolare di quanto si pensi qui in Italia. Nonostante in queste settimane sia maturato ...

Oggi nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A3 (2017), ASUS ZenFone 3 Zoom e Nokia 7 Plus. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

ASUS ZenFone 5 e Samsung Galaxy A8 (2018) passano dalle mani degli esperti di DxOMark, che ne hanno analizzato il comparto fotografico: scopriamo come se la sono cavata lato foto e video.

Primi giudizi su ASUS Zenfone 3 con aggiornamento 60 e 61 : a cosa serve realmente? : Ci sono importanti considerazioni da fare per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3, a distanza di 24 ore dall'avvio della distribuzione di un aggiornamento molto discusso. Stiamo parlando della patch 60 e 61, dedicate alle due varianti del device di cui si parla maggiormente dal giorno della loro commercializzazione. Il terzo pacchetto software impostato su Android Oreo si sperava potesse mettere la parola fine ad alcuni bug, in Primis quello ...

Verdetto DxOMark sulla fotocamera di ASUS Zenfone 5 : ben oltre la media : Si difende bene la fotocamera di ASUS Zenfone 5, reduce dal Verdetto emesso dagli esperti di DxOMark. Il top di gamma taiwanese, in media, ha totalizzato 90 punti, mantenendosi sui livelli di dispositivi importanti, come nel caso di HTC U11 e Google Pixel (cosa che non capita certamente tutti i giorni). Nella parte fotografica, il punteggio si è attestato a quota 93, distinguendosi il terminale per la gamma dinamica con buona luminosità, la ...

Delusione per l’ASUS Zenfone 3 il nuovissimo aggiornamento 60 : primi dettagli emersi : Ci sono grosse novità oggi 16 maggio per gli utenti che sono ancora legati ad uno smartphone come il cosiddetto Asus ZenFone 3, almeno in riferimento alle versioni di maggiori successo qui in Italia. Da alcune ore a questa parte, infatti, è in distribuzione l'aggiornamento 60, che si spera possa mettere la parole fine ai problemi che sono spuntati fuori con il trascorrere dei giorni con la patch 55. Necessario, dunque, approfondire la questione ...

Completato l’aggiornamento Oreo su ASUS Zenfone 3 Deluxe : nuovo via dal 16 maggio : Dopo settimane di attesa, l'aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Deluxe è stato riavviato. Alcuni modelli del device premium della passata generazione erano rimasti al palo, ancora fermi a Nougat dallo scorso marzo, ossia da quando una specifica variante della serie (ossia la ZS550KL) avevano cominciato a ricevere Android 8.0. Tanta pazienza è stata ripagata e finalmente il roll-out del firmware è ripartito, come specificato direttamente sul ...