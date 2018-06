“2001 | Odissea nello spazio” | al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni

meteoweb.eu

(Di venerdì 1 giugno 2018) 2001:spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimoversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata laper soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito TheCinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino dell’umanità e dello sviluppo della tecnologia, che si snoda in un arco di tempo che abbraccia milioni di. Un’avventura cosmica che diventa scoperta di sé stessi, partendo dall’alba dell’uomo in Africa, dove un branco di ominidi vede apparire un misterioso monolito nero, fino ad arrivare – accompagnati dalle indimenticabili note diSul bel Danubio Blu di Strauss – al viaggio verso Giove sull’astronave Discovery One, controllata dal supercomputer Hal ...