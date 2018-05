Zona Euro | i prezzi al consumo volano verso il target BCE

EuroZona - Bankitalia : si indebolisce il ciclo industriale : Teleborsa, - In maggio l'indice euro-coin è sceso a 0,55 , da 0,76 in aprile, , segnando il terzo calo consecutivo dopo una prolungata sequenza di aumenti. Lo fa sapere Bankitalia sottolineando che "l'...

Il tweet in italiano dell'eurodeputato belga Verhofstadt : "Amo l'Italia - riformiamo l'euroZona" : Un tweet in italiano, con il suo intervento al parlamento europeo sottotitolato nella lingua di Dante. Guy Verhofstadt, capogruppo belga dell'Alde, partito liberale, a Bruxelles, schieramento dove i 5 Stelle trovarono ospitalità in Europa dopo la rottura con l'Ukip di Nigel Farage, su Twitter ha espresso la sua preoccupazione per la situazione italiana e manifestato quella che sembra un'apertura ai temi che ...

La Romania scalpita per entrare nell'euroZona : "Sarebbe uno scudo" : Nel 2017 l' economia è cresciuta del 6,9% , il tasso più alto dei Ventotto e nonostante la forte emigrazione la disoccupazione è bassissima: sotto il 5% della popolazione attiva. Un ingresso nell'...

Zona Euro - fiducia economia in calo ma meno delle attese : Teleborsa, - Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia anche se meno di quanto prospettato dagli analisti. Nel mese di maggio l' indice che misura il sentiment complessivo è risultato pari a 112,5 punti dopo il 112,7 del mese ...

Sicuri che l'uscita dell'Italia sarebbe un problema per l'EuroZona? : La crisi italiana preoccupa i greci Berlino - (Agenzia Nova) - Il governo greco teme una ricaduta dei problemi finanziari a causa dell’aumento dell’instabilità finanziaria in Italia. “Ci preoccupiamo quando è instabile (l'Italia) e ci sarà un impatto sulla nostra posizione finanziaria che, forse, po

EuroZona - massa monetaria M3 in lieve crescita : Torna a crescere ad aprile la massa monetaria M3 della Zona Euro . Il tasso di crescita annuo si attesta al 3,9% , dopo il +3,7% del mese precedente ed il 4,3% di febbraio. Il dato, rilevato ...

L’effetto Grecia esiste. E il potere contrattuale dell’Italia con l’EuroZona è zero : In base al Contratto tra Lega e M5s, il nuovo governo dovrà rinegoziare i trattati dell’Eurozona, per dare più spazio alla politica fiscale e a politiche macroeconomiche più favorevoli alla crescita. Chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’Unione europea sa bene che questi trattati non sono rine

EuroZona - salgono le immatricolazioni di veicoli commerciali : Teleborsa, - Crescono a ritmo sostenuto ad aprile 2018 le vendite di veicoli commerciali in Europa. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto , ACEA, , le ...

Euro Zona - scende la fiducia dei consumatori in maggio : Si ridimensiona la fiducia dei consumatori Europei, lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea , DG ECFIN, . La stima ...

EuroZona - delude il PMI : siamo ai minimi di un anno e mezzo : Arrivano brutte notizie per l'economia dell'Eurozona. Secondo gli ultimi dati pubblicati questa mattina, a maggio l'attività dell'intera area ha toccato i minimi da un anno e mezzo. A "raccontarlo" è l'Indice PMI IHS Markit Composito, che si è posizionato a maggio a 54,1 punti. Si tratta di un dato comunque maggiore della soglia che divide espansione da recessione, ma è in calo dai 55,1 punti di aprile e al di sotto anche delle previsioni del ...