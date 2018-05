Zinedine Zidane lascia il Real Madrid

Zinedine Zidane - il francese lascia il Real Madrid dopo 3 anni : “È necessario un cambiamento” : Zinedine Zidane non sarà più l’allenatore del Real Madrid . dopo tre anni alla guida dei Blancos, con la vittoria di altrettante Champions League, il tecnico francese ha comunicato il suo addio in una conferenza stampa con Florentino Perez. Ha trascorso alla guida delle merengues 878 giorni vincendo 9 titoli. “È necessario un cambiamento“, ha detto l’ex Pallone d’oro dopo il faccia a faccia con il presidente del ...

Real Madrid-Juventus - la conferenza di Zinedine Zidane LIVE : Nulla di scontato, nonostante il risultato dell'andata: Zinedine Zidane è consapevole delle possibili difficoltà nella sfida di ritorno con la Juventus e per questo ha tenuto a riposo quattro titolari ...

Zinedine Zidane sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : "Il mio in finale a Glasgow fu ancora meglio" : "Possiamo dire che il gol di Cristiano Ronaldo sia uno dei più belli della storia del calcio. Forse però quello che feci a Glasgow è ancora meglio". Al termine dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l'allenatore degli spagnoli Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa elogiando la strepitosa rovesciata messa a segno dal fuoriclasse portoghese. Il mister francese ha però ...