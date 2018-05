Zinedine Zidane lascia il Real Madrid destinazione Juventus

Zinedine Zidane - il francese lascia il Real Madrid dopo 3 anni : “È necessario un cambiamento” : Zinedine Zidane non sarà più l’allenatore del Real Madrid . dopo tre anni alla guida dei Blancos, con la vittoria di altrettante Champions League, il tecnico francese ha comunicato il suo addio in una conferenza stampa con Florentino Perez. Ha trascorso alla guida delle merengues 878 giorni vincendo 9 titoli. “È necessario un cambiamento“, ha detto l’ex Pallone d’oro dopo il faccia a faccia con il presidente del ...

Zinedine Zidane lascia il Real Madrid : Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa, meno di una settimana dopo aver vinto la sua terza Champions League consecutiva The post Zinedine Zidane lascia il Real Madrid appeared first on Il Post.