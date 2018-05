Zidane lascia il Real Madrid Addio ai blancos e anno sabbatico | ' non allenerò nessuno'

Zinedine Zidane lascia il Real Madrid destinazione Juventus : Terremoto nel calcio europeo. Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. “Non sarò più l’allenatore, questo è il momento giusto per

Calcio - Zidane a sorpresa lascia il Real : 13.45 "Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid, e l'ho detto al presidente. E' un momento strano, ma dovevo farlo adesso". Zinedine Zidane annuncia così la decisione di lasciare il Real: "Ho preso questa decisione perché amo molto questo club e penso che per me e per tutti noi sia necessario un cambiamento".Colto di sorpresa il presidente Florentino Perez: "E'una decisione inaspettata,mi sarebbe piaciuto ...

Zidane lascia il Real da trionfatore : "È necessario un cambio per continuare a vincere" : Zinedine Zidane lascia da trionfatore la panchina del Real Madrid. L'allenatore fresco vincitore della terza Champions League in tre anni, ha convocato una conferenza stampa: "Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid, e l'ho detto al presidente. È un momento strano ma dovevo farlo adesso"."Questa squadra deve continuare a vincere e serve un cambio. Serve un'altra metodologia di lavoro e per questo ho ...

Zinedine Zidane - il francese lascia il Real Madrid dopo 3 anni : “È necessario un cambiamento” : Zinedine Zidane non sarà più l’allenatore del Real Madrid. dopo tre anni alla guida dei Blancos, con la vittoria di altrettante Champions League, il tecnico francese ha comunicato il suo addio in una conferenza stampa con Florentino Perez. Ha trascorso alla guida delle merengues 878 giorni vincendo 9 titoli. “È necessario un cambiamento“, ha detto l’ex Pallone d’oro dopo il faccia a faccia con il presidente del ...

