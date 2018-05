Zidane lascia il Real | Capello | ' Scelta giusta | senza Champions sarebbe stato esonerato'

Zidane lascia il Real Madrid : «È ora di cambiare». La Juve nel suo futuro? : «Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid». Zinedine Zidane annuncia la propria decisione di lasciare il Real. In una conferenza stampa indetta a sorpresa,...

Calcio - Zinedine Zidane lascia a sorpresa il Real Madrid : “La squadra ha bisogno di un cambio. La mia scelta è frutto di un logorio inevitabile” : Reduce dal trionfo di Kiev, nella Finale di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool, ottenendo il terzo successo consecutivo nella competizione continentale, oltre ad una Liga nella stagione 2016-2017, una Supercoppa di Spagna (2017), due Supercoppe Europee (2016,2017) e due Coppe del Mondo per club, Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina dei Blancos. Un fulmine a ciel sereno per l’ambiente madrileno ma non ...

