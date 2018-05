Zidane | è ora di cambiare per me e Real

Zidane lascia il Real Madrid : «È ora di cambiare». La Juve nel suo futuro? : «Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid». Zinedine Zidane annuncia la propria decisione di lasciare il Real. In una conferenza stampa indetta a sorpresa,...

Zidane - un trofeo ogni 100 giorni con il Real. Ma ora l’addio rimescola le carte : valzer delle panchine e Champions aperta : Il Real Madrid vincitore delle ultime tre Champions League non ha più il suo allenatore. In una conferenza stampa convocata a sorpresa Zinedine Zidane ha annunciato l’addio: “La squadra ha bisogno di un cambio”, ha spiegato. In meno di una settimana il ciclo dei Blancos sembra essere andato in fumo: aveva cominciato Cristiano Ronaldo, manifestando i suoi mal di pancia subito dopo la finale europea vinta contro il Liverpool, a cui erano ...

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2 - ora Zidane può entrare nella storia : Real Madrid-Bayern Monaco- Un 2-2 che proietta il Real Madrid in finale di Champions League per la 3a volta consecutiva. Un match caratterizzato da polemiche e da grande spettacolo calcistico. Passa il Real Madrid. Zinedine Zidane raggiunge la sua 3a finale di Champions in 3 anni di carriera da allenatore. Un record assoluto. RAGGIUNTI CAPELLO […] L'articolo Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, ora Zidane può entrare nella storia proviene da ...

Real Madrid - Zidane : "Sofferto con una grande squadra. La Roma? Può ancora farcela" : "Siamo felicissimi perché ce l'abbiamo fatta, ma stasera abbiamo sofferto tanto, contro una grande squadra - ammette Zizou nel post partita di Real-Bayern, ai microfoni di Premium Sport -. Siamo ...

Real Madrid-Juventus - Zidane sull’attenti : “Qualificazione ancora aperta…” : Real Madrid-Juventus, Zidane- Zinedine Zidane non sbilancia in vista del ritorno contro la Juventus. Il tecnico madrileno, in conferenza stampa, ha sottolineato come la qualificazione resti in bilico e tutta da confermare. Forse un pizzico di ipocrisia? E’ chiaro che è irrisorio parlare di qualificazione “in bilico”, anche se, nel calcio, mai dire mai… “50% […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Zidane ...

Zinedine Zidane sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : "Il mio in finale a Glasgow fu ancora meglio" : "Possiamo dire che il gol di Cristiano Ronaldo sia uno dei più belli della storia del calcio. Forse però quello che feci a Glasgow è ancora meglio". Al termine dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l'allenatore degli spagnoli Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa elogiando la strepitosa rovesciata messa a segno dal fuoriclasse portoghese. Il mister francese ha però ...

Champions - Zidane : "Questa Juve è cresciuta ancora - sarà dura. Ha mentalità vincente come il Real Madrid" : Il tecnico degli spagnoli: "Ancelotti mi aveva detto che era ancora più bello vincere in panchina e... l'ho provato"