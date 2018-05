Zidane e gli altri | tutti gli allenatori che hanno lasciato da vincenti

Zidane alla Juventus/ Gli indizi e le possibilità : da oggi - due corpi destinati a incontrarsi : Zidane alla Juventus: due corpi destinati a incontrarsi dopo che l'allenatore del Real Madrid ha dato l'addio alle Merengues. Il francese si prenderà un anno sabbatico, poi sarà a Torino?(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:23:00 GMT)

Real Madrid - conferenza stampa a sorpresa indetta da Zidane : possibile addio - i dettagli : Zinedine Zidane ha indetto una conferenza stampa a sorpresa in casa Real Madrid, possibile l’addio da parte del tecnico dei blancos Zinedine Zidane, attraverso un comunicato, ha indetto stamane una conferenza stampa a sorpresa per le ore 13. Il tecnico del Real Madrid ha sorpreso tutti questa mattina ed ora i tifosi dei blancos pendono dalle sue labbra, in attesa di conoscere quanto Zidane avrà da dire in conferenza. C’è chi parla di ...

Calciomercato - Real Madrid : la lista degli obiettivi di Zidane e Perez. Spesa in Italia? : Vinta la Champions League e conclusa in bellezza la stagione, per il Real Madrid è tempo di progettare le strategie di mercato. Come di consueto, il club ha atteso la fine degli impegni sportivi, per ...

Real Madrid - Zidane : "Non siamo favoriti. Più pressione c'è - meglio è" : "'Il segreto del nostro successo? Lavoro e talento" dice Zinedine Zidane. E aggiunge: "In buone dosi. Non è facile essere qui, sappiamo quanto sia complicato e siamo felici di poter giocare un'altra ...

Champions - Zidane Il Real è affamato - vogliamo vincere sempre e tutto : MADRID - 'Nessuno può dirci che siamo meno affamati'. Sabato a Kiev si gioca la finale di Champions League e Zinedine Zidane mette nel mirino la terza coppa dalle grandi orecchie consecutiva lanciando ...

Juventus - da Inzaghi a Zidane : chi sono gli eredi di Allegri : 1 di 2 Successiva TORINO - E se Allegri se ne va? Beppe Marotta sostiene di non aver ancora pensato a questa ipotesi, ma è chiaro che un piano B deve essere pronto. Anzi forse anche un C e un D. Alla ...

Real Madrid - Zidane : 'Non voglio calcoli. Il mio futuro non dipende dalla vittoria della Champions' : Il primo atto se l'è aggiudicato il Real Madrid, 1-2 importante in Germania in vista della gara di ritorno. Al Bernabeu 90 minuti per conquistare l'ennesima finale di Champions League, contro un ...

Zinedine Zidane sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : "Il mio in finale a Glasgow fu ancora meglio" : "Possiamo dire che il gol di Cristiano Ronaldo sia uno dei più belli della storia del calcio. Forse però quello che feci a Glasgow è ancora meglio". Al termine dell'andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, l'allenatore degli spagnoli Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa elogiando la strepitosa rovesciata messa a segno dal fuoriclasse portoghese. Il mister francese ha però ...

Zidane : "Ronaldo tra i migliori di sempre" : 'A vedere il risultato si potrebbe dire che siamo stati perfetti, perché non è facile venire qui a Torino e fare 3 gol, ma anche la Juventus ha avuto le sue occasioni' ': così l'allenatore del Real ...

Zidane - il ritorno di uno di famiglia : "Real e Juve hanno lo stesso Dna" : Prima volta allo Stadium per il francese, da calciatore idolo bianconero. 'Qui ho imparato molto. Come giocatore ma anche come persona' Ogni parola è scelta per comunicare l'intensità che la partita ...