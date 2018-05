Yves Saint Laurent | a 10 anni dalla scomparsa

Como - maxi-sequestro di falsi Yves Saint Laurent : Contraffazione, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione: sono i capi di accusa per i legali rappresentanti di due società comasche che erano inserite in una rete che partiva dall'Argentina e coinvolgeva aziende milanesi e cinesi. La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 165.785 capi d'abbigliamento e accessori con marchio contraffatto Yves Saint Laurent per un valore sul mercato di circa 25 milioni di euro, ma la cifra che fa ...

Contraffazione : maxi sequestro gdf Como - 25 mln in falsi Yves Saint Laurent (2) : (AdnKronos) – La gdf ha ricostruito il giro di denaro e di prodotti. I beni contraffatti passavano da un’azienda di Lonate Ceppino (Varese) per l’apposizione delle etichette. Ma prima ancora, a fare le commissioni era una società argentina, con sede in Buenos Aires, che fingeva di essere licenziataria del marchio francese. Quest’ultima ha commissionato la produzione di 231.450 capi a una società con sede a Milano che, in ...

Contraffazione : maxi sequestro Gdf Como - 25 mln in falsi Yves Saint Laurent : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – Un maxi sequestro di 165.785 capi d’abbigliamento e accessori con marchio contraffatto Yves Saint Laurent è stato portato a termine dalla Guardia di Finanza di Como. Il valore economico della merce, spiega una nota, si aggira intorno ai 25 milioni di euro. I finanzieri hanno perquisito due società del comasco, operanti nel commercio all’ingrosso e al minuto, e hanno trovato bancali di sciarpe, ...

