Xiaomi Mi 8 ufficiale | specifiche tecniche | uscita | prezzo

Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale : un Mi 8 economico - soprattutto nel prezzo : Xiaomi ha da poco presentato, durante il suo evento dedicato, Xiaomi Mi 8 SE, una versione "Lite" di Mi 8 con 6 GB di RAM e Qualcomm Snapdragon 710. L'articolo Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale: un Mi 8 economico, soprattutto nel prezzo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 8 SE Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi 8 SE ufficiale: una versione meno potente e più originale di Xiaomi Mi 8 Come previsto, si è tenuto questa mattina a Shenzhen l’evento nel corso del quale Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui ovviamente il suo top di gamma per il 2018, ovvero Xiaomi […]

Xiaomi Mi Band 3 ufficiale : economica e come l’avete sempre voluta - con display OLED : Xiaomi Mi Band 3 è ufficiale e offre un rapporto qualità-prezzo a dir poco incredibile, oltre alla lettura dei messaggi tramite il display OLED. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 ufficiale: economica e come l’avete sempre voluta, con display OLED proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 8 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi 8 ufficiale: un top di gamma coi fiocchi, in perfetto stile Xiaomi (e anche in stile Apple). Come previsto, si è tenuto questa mattina a Shenzhen l’evento nel corso del quale Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui ovviamente il suo top di gamma per il […]

Xiaomi Mi 8 ufficiale : un top di gamma coi fiocchi - in perfetto stile Xiaomi : Nel corso di un evento tenutosi a Shenzhen, Xiaomi ha presentato oggi il nuovo top di gamma Xiaomi Mi 8, uno smartphone potentissimo con notch e design nuovo. L'articolo Xiaomi Mi 8 ufficiale: un top di gamma coi fiocchi, in perfetto stile Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi8 : debutto ufficiale - primo Store e duecento sorprese : Se la matematica non è un’opinione, nella rapida successione tecnologica capita che dopo il sei venga l’otto. Preceduto dal nome ormai noto di un nuovo, attesissimo brand, Xiaomi. Previsto inizialmente per la fine di aprile, il modello subentrante al Mi6 sarà appunto il Mi8, ma farà il suo debutto in ritardo di un mese, quasi a volersi far desiderare ancora un po’ dai trepidanti fans. ...Continua a leggere

Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in via non ufficiale : Stando alle ultime indiscrezioni, lo Xiaomi Mi A1 potrebbe presto contare anche sul supporto al Project Treble, ciò ovviamente in via non ufficiale L'articolo Xiaomi Mi A1 potrebbe supportare Project Treble in via non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale in Cina : prezzo e caratteristiche : Annunciato in Cina il nuovo Xiaomi Redmi S2 con sistema operativo Android Oreo 8.1 e interfaccia MIUI 9.0, doppia fotocamera posteriore e display in formato 18:9: prezzo e altre caratteristiche.Dopo essere stato oggetto di rumors nelle scorse settimane, oggi è stato presentato ufficialmente in Cina il nuovo Xiaomi Redmi S2, dispositivo che sulla carta non dovrebbe lasciare il continente asiatico.Si tratta di uno smartphone che offre un hardware ...

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi S2 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Ci siamo: il nuovo smartphone Xiaomi Redmi S2 è stato ufficialmente presentato! Andiamo subito a scoprirlo insieme. Si tratta di un classico dispositivo Redmi, con una base hardware solida e con un design ripreso dai modelli precedenti, senza dunque particolari novità. E’ comunque valido, proposto ad un buon […]

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale : poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie : Xiaomi ha presentato oggi senza particolari clamori Xiaomi Redmi S2, il suo nuovo smartphone dedicato agli amanti dei selfie, con una solida base hardware ma poche novità degne di nota. L'articolo Xiaomi Redmi S2 è ufficiale: poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 è ufficiale_ poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie : Xiaomi ha presentato oggi senza particolari clamori Xiaomi Redmi S2, il suo nuovo smartphone dedicato agli amanti dei selfie, con una solida base hardware ma poche novità degne di nota. L'articolo Xiaomi Redmi S2 è ufficiale_ poche novità ma tanta sostanza per gli amanti dei selfie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi in Italia ufficiale il 24 maggio : lista rivenditori autorizzati e centri assistenza : Xiaomi annuncerà l’ufficialità del proprio marchio e dei propri prodotti in Italia il 24 maggio 2018 con un evento nella città di Milano: ecco la lista degli attuali rivenditori autorizzati e i centri assistenza.Ci siamo, adesso arriverà anche l’ufficialità in data 24 maggio 2018: Xiaomi diventerà ufficialmente un marchio di tecnologia con garanzia Italiana nel nostro paese e inizierà la diffusione capillare di vari prodotti per al ...

Il retro di Xiaomi Redmi S2 viene messo in risalto nel nuovo poster ufficiale : Xiaomi Redmi S2 si avvicina sempre più all'ufficialità: la presentazione del nuovo smartphone del produttore cinese è infatti in programma per il prossimo 10 maggio; nel frattempo è stato pubblicato un nuovo poster ufficiale che conferma la data di lancio e mette in risalto il retro del nuovo device low budget di Xiaomi, scopriamolo insieme. L'articolo Il retro di Xiaomi Redmi S2 viene messo in risalto nel nuovo poster ufficiale proviene da ...

Xiaomi Mi MIX 2 da oggi può diventare un Google Pixel : disponibile LineageOS 15.1 ufficiale : MIUI, soprattutto nella sua ultima release, è ricchissima di funzioni e curatissima graficamente, lo sappiamo, però alla lunga potrebbe stancare proprio per questo, soprattutto agli occhi di chi ama la semplicità. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2 da oggi può diventare un Google Pixel: disponibile LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.