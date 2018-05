Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 | ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre

Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition - che potrebbe non essere così trasparente : Scopriamo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer nelle Prime immagini reali, anche se la versione speciale sembra nascondere qualcosa di strano. L'articolo Prime immagini per Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Explorer Edition, che potrebbe non essere così trasparente proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 ufficiale : specifiche tecniche - uscita - prezzo : Xiaomi Mi 8 annunciato ufficialmente dall’azienda cinese insieme ad una versione più economica definita SE. Il Mi 8 ha uno schermo OLED da 6,21 pollici prodotto da Samsung con un notch di grandi dimensioni che ospita una fotocamera da 20 MP. Xiaomi Mi 8: più iPhone X o P20 Pro? Lo smartphone ha un pannello posteriore in vetro curvato a quattro vie e un telaio in alluminio. Il processore Qualcomm è lo Snapdragon 845 e la nuova ...

Xiaomi fa registrare una crescita vertiginosa nelle vendite del Q1 - anche in Europa : Xiaomi fa registrare una crescita straordinaria nelle vendite nel corso del primo trimestre del 2018, anche in Europa dove la crescita è ovviamente molto importante.

Xiaomi Mi 8 - prezzo - scheda tecnica e data d’uscita in Italia : La forza di Xiaomi sta tutta in due numeri: 67 e 5. Il primo è il tasso di crescita del fatturato tra il 2016 e il 2017, a quota 15 miliardi di dollari; il secondo è il margine che i cinesi intendono guadagnare dai loro prodotti. Per intendersi, se Xiaomi spende cento euro per produrre un prodotto, il suo prezzo di listino non supererà i 105 euro. Insomma, per adesso l’azienda sta crescendo a dismisura puntando sui grandi numeri con ...

Xiaomi Mi8 e Mi8 Explorer - i primi smartphone con dual gps : Shenzen – Xiaomi Mi8 è ufficiale con la tecnologia dual gps insieme alla sua versione lite Mi8 SE con il nuovo processore Snapdragon 710 e alla versione speciale Mi8 Explorer con riconoscimento facciale tridimensionale evoluto e scocca trasparente sul retro. Nello scenario di Shenzhen e alla presenza del numero uno Lei Jun, il colosso cinese ha svelato i suoi nuovi smartphone, la smartband Mi Band 3, la tv da 75 pollici chiamata Mi tv 4 e ...

Xiaomi presenta Mi TV 4 da 75 pollici e Mi VR standalone con Snapdragon 821 : Nell'evento nel quale sono stati presentati Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, Mi Band 3 e MIUI 10, Xiaomi ha lanciato anche una nuova smart TV da 75 pollici e un visore VR standalone.

Google sta tornando in Cina : Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei : Continua la marcia di riavviCinamento di Google alla Cina: se qualche giorno fa c'era stato il lancio ufficiale della piattaforma mobile di realtà aumentata, questa volta tocca a Files Go, ora disponibile per gli utenti in Cina tramite quattro app store locali, tra cui quelli di Xiaomi e Huawei.

Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale : un Mi 8 economico - soprattutto nel prezzo : Xiaomi ha da poco presentato, durante il suo evento dedicato, Xiaomi Mi 8 SE, una versione "Lite" di Mi 8 con 6 GB di RAM e Qualcomm Snapdragon 710.

Xiaomi Mi 8 SE è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 8 SE Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi 8 SE ufficiale: una versione meno potente e più originale di Xiaomi Mi 8 Come previsto, si è tenuto questa mattina a Shenzhen l’evento nel corso del quale Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui ovviamente il suo top di gamma per il 2018, ovvero Xiaomi […]

Presentato lo Xiaomi Mi 8 : specifiche ufficiali - spunta anche il prezzo : È stato da poco Presentato lo Xiaomi Mi 8, il nuovo top di gamma del marchio cinese, che ha sancito il salto rispetto alla versione Mi 7, alla fine accantonata, vuoi anche per l'occasione offerta dall'ottavo anniversario della società (si consideri pure che il numero 8 in Cina viene considerato estremamente fortunato). Il device include un display AMOLED FHD+ (2248 x 1080 pixel) con diagonale da 6.21 pollici in formato 18,7:9, e notch nella ...

Xiaomi Mi Band 3 : Economica E Con Display OLED : Xiaomi presenta la Mi Band 3: arriva il Display OLED capacitivo. Xiaomi Mi Band 3 è ufficiale: ecco il prezzo, le caratteristiche, la scheda tecnica e tutte le informazioni. Tutto quello che devi sapere su Xiaomi Mi Band 3 Xiaomi Mi Band 3 Come previsto, durante l’evento delle scorse ore Xiaomi ha presentato anche la nuova Mi Band […]

Xiaomi Mi Band 3 ufficiale : economica e come l'avete sempre voluta - con display OLED : Xiaomi Mi Band 3 è ufficiale e offre un rapporto qualità-prezzo a dir poco incredibile, oltre alla lettura dei messaggi tramite il display OLED.

Xiaomi Mi 8 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Mi 8 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Mi 8 ufficiale: un top di gamma coi fiocchi, in perfetto stile Xiaomi (e anche in stile Apple). Come previsto, si è tenuto questa mattina a Shenzhen l’evento nel corso del quale Xiaomi ha presentato numerose novità tra cui ovviamente il suo top di gamma per il […]

Xiaomi Mi 8 ufficiale : un top di gamma coi fiocchi - in perfetto stile Xiaomi : Nel corso di un evento tenutosi a Shenzhen, Xiaomi ha presentato oggi il nuovo top di gamma Xiaomi Mi 8, uno smartphone potentissimo con notch e design nuovo.