Wolfenstein 2 | nuovo trailer per la versione Nintendo Switch

Neon Giant è il nuovo studio formato da ex sviluppatori di Wolfenstein e Bulletstorm : Dopo l'ottimo lavoro su Wolfenstein II: The New Colossus, alcuni degli sviluppatori dello sparatutto hanno formato un nuovo studio: Neon Giant. Con il supporto dell'investitore Goodbye Kansas, Neon Giant lancerà il suo nuovo studio e la sua pagina web nei prossimi giorni.Come riporta Games Industry, Neon Giant è stata fondata da Tor Frick, Arcade Berg, Jonathan Heckley e Erik Gloersen, una piccola squadra con alcuni grandi giochi alle spalle, ...

Wolfenstein II : The New Colossus per Switch : pubblicato un nuovo video promozionale su Twitter : Alla fine del prossimo mese, anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere mano all'apprezzato Wolfenstein II: The New Colossus, Bethesda ha comunicato la data di lancio per il titolo con un nuovo adrenalinico trailer e, in vista dell'uscita, ecco spuntare un nuovo filmato promozionale dedicato alla versione per l'ibrida.Come segnalato da GoNintendo, gli sviluppatori di Wolfenstein II: The New Colossus hanno deciso di ...

Wolfenstein II : The New Colossus su Nintendo Switch : rivelata la data di uscita con un nuovo - adrenalinico trailer : È con un comunicato ufficiale che Bethesda ha voluto annunciare solo qualche minuto fa la data di uscita di Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch, l'apprezzato sparatutto sviluppato da MachineGames che farà il suo debutto sulla console ammiraglia Nintendo il 29 giugno 2018.Per l'occasione Bethesda ha voluto pubblicare un nuovo trailer del gioco in azione su Switch, che mostra le potenzialità della console alle prese con Wolfenstein ...