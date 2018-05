Windows Phone è morto a causa delle battaglie legali di Microsoft? Secondo Brad Smith sì

Microsoft parla di Windows Phone al Build 2018… ma per sbaglio : Uno scivolone che non è passato certamente inosservato quello fatto da Microsoft durante la seconda giornata del Build 2018 sopratutto dato l’argomento in esame. Se avete seguito tutto ma proprio tutto lo streaming della conferenza di Redmond dedicata agli sviluppatori avrete sicuramente notato che, ad un certo punto, una dirigente di Microsoft nomina “Windows Phone” mentre descrive e presenta la nuova applicazione Your Phone ...

Uber si aggiorna su Windows Phone…?! Si - ma non è una buona notizia! : Qualche mese fa vi avevamo parlato dell’abbandono di Uber dalla piattaforma Windows Phone, Windows 10 e Windows 10 Mobile e quest’oggi invece vi parliamo dell’aggiornamento della medesima app sullo Store. Insomma, cosa sta succedendo? L’app di Uber ha ricevuto nelle scorse ore un’aggiornamento per Windows Phone, ma sfortunatamente per noi tutti, tale aggiornamento non introduce nessuna funzionalità ...

“Windows Phone ha fallito? Vi spiego io il perchè!” | [LA VOCE DEL POPOLO] : Dopo aver parlato dei pregi di Windows Phone nell’ultima puntata de “La VOCE del popolo”, quest’oggi affrontiamo un argomento toccato già diverse volte in questa testata: perchè Windows Phone ha fallito? A dar risposta a questa domanda, troviamo un utente già conosciuto in questa rubrica, Renato Pisani, il quale esemplifica le ragioni del fallimento di Windows Phone in 5 punti. Il fallimento commerciale di Windows Phone ...

Mi Mini PC è un computer con Windows 10 e Android che sembra uno smartphone : Sbanca su Indiegogo un nuovo progetto denominato Mi Mini PC. Come intuibile si tratta di un computer in Miniatura che ha tutta l'aria di essere uno smartphone. Non mancano un vasto assortimento di porte, 8 GB di RAM, memorie SSD, un display da 5 pollici e, udite udite, un prezzo che risulta pari a 149 dollari, nemmeno 130 euro al cambio attuale. L'articolo Mi Mini PC è un computer con Windows 10 e Android che sembra uno smartphone proviene da ...

Your Phone : l’integrazione con gli smartphone e Windows 10 si fa più interessante! : Ieri, in occasione della prima giornata della conferenza Build 2018, vi abbiamo parlato dell’interessantissima novità che approderà sui vostri PC Windows 10 nelle prossime settimane: stiamo parlando dell’app Your Phone. Tramite questa fantastica app, l’integrazione del vostro smartPhone Android o iOS con il vostro PC Windows 10 si fa molto più interessante ed immediata. Con Your Phone infatti, potrai accedere ai messaggi, alle ...

L’integrazione tra Android - iOS e Windows 10 si fa ancora più forte con “Your Phone” [Build 2018] : Il processo di integrazione tra gli smartphone Android e iOS con Windows 10 è iniziato ormai da diversi mesi e Microsoft sembra volerla migliorare ulteriormente. Durante la conferenza Build 2018, il Colosso statunitense ha annunciato una nuova applicazione denominata “Your Phone” che consentirà agli utenti di accedere istantaneamente ai messaggi di testo, alle foto e alle notifiche dello smartphone direttamente dal PC senza ...

L’app Eni Station + abbandona gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile : L’applicazione Eni Station +, rilasciata sul Microsoft Store appena due anni fa, è stata quest’oggi messa fuori supporto e, di conseguenza, non risulta più funzionante. Sebbene non sia stato pubblicato un comunicato ufficiale, è evidente che questa sia stata dismessa in modo definitivo sia per gli utenti Windows Phone 8.1 che per quelli Windows 10 Mobile; sul sito web di Eni non appare più infatti il logo del Microsoft Store bensì ...

Microsoft Teams - Yammer e Skype for Business non saranno più disponibili per Windows Phone : Attraverso un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Microsoft Support, il Colosso di Redmond ha annunciato la dismissione di alcune sue applicazioni per Windows Phone 8.1. A partire dal 20 maggio 2018, quindi fra circa un mesetto, le app Yammer, Skype for Business e Microsoft Teams – tutti e tre strettamente legate al settore enterprise – non saranno più aggiornate per Windows Phone 8.1 e verranno anche eliminate dal relativo ...

Nokia Moonraker - lo smartwatch studiato per Windows Phone si mostra in un nuovo video [Agg.1 firmware] : [Aggiornamento1 22/04/2018] Sempre i ragazzi di ProtoBetaTest hanno realizzato un altro video dove mostrano l’ultimo firmware (ovviamente preview) rilasciato per il Nokia Moonraker, lo smartwatch compatibile con Windows Phone che non ha mai visto luce. Articolo originale, Abbiamo già parlato in passato di Moonraker, uno smartwatch a cui Nokia stava lavorando prima che venisse cancellato da Microsoft dopo l’acquisizione. ...

TheVerge “critica” Windows Phone per poi pentirsene amaramente : Quel 28 gennaio del 2016 Microsoft dovette subire un bruttissimo colpo a causa di un articolo scritto dalla testata giornalistica più visitata al mondo in termini di materie informatiche. Molto probabilmente, questa data non vi dice assolutamente nulla eppure quel giorno TheVerge.com pubblicò un articolo che aveva l’inaspettato e scioccante titolo di “Windows Phone is dead”, tradotto in italiano “Windows Phone è ...

L’app di WhatsApp Business in arrivo anche per Windows Phone e Windows 10 Mobile : A quanto pare l’app di WhatsApp Business, rilasciata mesi fa su Android e iOS, è pronta a sbarcare anche per Windows Phone e Windows 10 Mobile. A comunicarlo è un ex Microsoft MVP, Nawzill, che ha pubblicato uno screenshot sul proprio profilo Twitter dove si vede chiaramente l’applicazione progettata per il sistema operativo Mobile di Microsoft: Testing "WhatsApp Business" for the first time. More info ...

Scaricare Da YouTube Su Android - iPhone - Windows Con Telegram : C’è un Bot di Telegram che permette di Scaricare qualsiasi video da YouTube direttamente su PC, Android, iPhone e qualsiasi altro sistema operativo. Ecco il modo più semplice e veloce per il download di video, audio, canzoni e MP3 da YouTube Scaricare da YouTube Con Un Bot Telegram Come forse avrai letto nei miei precedenti articoli, […]

Fallimento Windows Phone : ex dirigente Microsoft incolpa gli OEM : Dopo aver analizzato le parole di Terry Myerson che attribuiva la colpa del Fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile a Windows CE e alla sua gestione business, un altro ex dipendente Microsoft esprime il proprio parere. Brandon Watson è stato Senior Director di Windows Phone tra il mese di marzo del 2010 e il mese di febbraio del 2012 con una responsabilità diretta nella gestione dello sviluppo della piattaforma. Rispondendo su Twitter ad ...

Terry Myerson parla del fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile : Quando un dipendente fa parte di un’azienda, magari anche importante, si rifiuta sempre di parlare di fallimenti o notizie interne poichè può solo esprimersi pubblicamente su quello che la società stessa gli chiede. La stessa medesima cosa è avvenuta con l’ex dipendente Microsoft Terry Myerson che, appena licenziato da Satya Nadella oppure autolicenziatosi (non è ancora chiaro) dopo 20 anni di carriera, ha deciso di pubblicare una ...