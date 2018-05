Windows 10 Redstone 5 | disponibile la build 17682

surface-phone

Download e novità di Windows 10 Redstone 5 Insider Preview Build 17682

(Di giovedì 31 maggio 2018) E’ da pochissimoal download la nuovaper tutti gli utenti105 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Sets Improvements We’ve heard your feedback and have been hard at work updating the new tab page to make it more obvious you can launch apps. When you click the plus button in a Sets window, you will now see apps included in your frequent destinations list. You’ll also find that we’ve integrated the all apps list into this page so you can browse your apps, rather than just using the search box – apps that support Sets will launch into a tab when clicked. If you have News selected, simply click the “Apps” link next to “News ” to switch to the all apps list. Note: This is a server-side change flighting up for Insider who is on recents. Managing your wireless projection experience One of the things we’ve ...