Windows 10 on ARM | Qualcomm sviluppa lo Snpadragon 850 e Dell si prepara a presentare il

Windows 10 on ARM : apparsi in rete i benchmark di Lenovo Europa - il primo 2-in-1 con Snpadragon 845 : Windows 10 on ARM è un progetto che continua ad affascinare e ad incuriosire poichè rappresenta una vera e propria alternativa ai classici processori Intel che dominano l’intero mercato mondiale dei PC. L’attuale generazione di Windows 10 on ARM costituita dallo Snapdragon 835, seppur molto interessante soprattutto dal punto di vista dell’autonomia che raggiunge anche 20 ore, del surriscaldamento minimo, della connettività LTE ...

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida] : Abbiamo già visto negli articoli precedenti Come Ben Imbushuo, uno sviluppatore asiatico molto esperto nel modding dei Lumia, fosse riuscito ad installare Windows 10 on ARM sul suo smartphone. Dopo pochissimi giorni, lo stesso developer ha pubblicato su GitHub la prima vera guida su Come far eseguire la versione desktop di Windows 10 studiata per i processori ARM sul Lumia 950XL; quest’ultimo è l’unico dispositivo su cui è possibile ...

Windows 10 on ARM : uno sviluppatore riesce a installarlo su un Lumia 950 : [Aggiornamento1 12/05/2018] A distanza di poco più di una settimana, lo sviluppatore Ben Imbushuo ha pubblicato un ulteriore video sul proprio account Twitter dove mostra il suo Lumia 950 XL con a bordo Windows 10 on ARM. Il progetto di modding, se così lo si può definire, procede a tutta velocità; ancora non è supportata la connessione ad Internet ma sembra trattarsi di un problema risolvibile in tempi relativamente brevi. The phone that can ...

Windows 10 on ARM e le app a 64 bit : Microsoft rende disponibile l’SDK : In occasione della seconda giornata del Build 2018, Microsoft ha finalmente rilasciato l’SDK ufficiale (in versione di anteprima) per la compilazione di app a 64 bit per Windows 10 on ARM. Si tratta, comunque, di una notizia già anticipata circa un mese fa da Erin Chapple, un dipendente di Redmond, che aveva confermato ai colleghi di Engadget l’arrivo del supporto alle applicazioni a 64 bit per Windows 10 on ARM, rimuovendo di ...

Windows 10 : come risparmiare spazio con il nuovo strumento pulizia disco : Windows 10 offre un nuovo strumento per la pulizia disco arrivato con l’aggiornamento di aprile. Il vecchio strumento è ancora presente, però il nuovo tool, ad esempio, non mostra unità vuote tra i file da poter eliminare in modo sicuro. Anche la posizione è cambiata, per cui andiamo a vedere come arrivarci e come utilizza il nuovo “Pulisci disco”. come risparmiare spazio su Windows 10 Innanzitutto, dove si trova il nuovo ...

Windows 10 on ARM : uno sviluppatore riesce a installarlo su un Lumia 950 : L’utente Twitter e developer Ben Imbushuo ci aveva già mostrato in un video Windows 10 on ARM in esecuzione su un Lumia Hapanero, un prototipo di smartphone mai commercializzato pubblicamente da Microsoft. Adesso però lo sviluppatore ha informato i suoi follower di aver finalmente installato Windows 10 on ARM anche sul suo Lumia 950 pubblicando un altro filmato. Si tratta indubbiamente di un’impresa “storica” nel mondo ...

Windows 10 on ARM sbarca ufficialmente in Italia con Unieuro e TIM : Microsoft lo aveva già dichiarato mesi fa e finalmente la piattaforma Windows 10 on ARM, basata attualmente sul processore Snpadragon 835, è sbarcata anche in Italia. Da pochissime ore è infatti disponibile all’acquisto il nuovo Asus Nova Go, dotato ovviamente, di chip Qualcomm, negli store online di TIM e Unieuro, non solo: nelle prossime settimane sarà possibile provarlo e comprarlo anche direttamente dai negozi fisici. Il prezzo non è ...

Windows 10 on ARM : nuovi dispositivi - miglioramenti con Redstone 4 e modalità S : Windows 10 on ARM è la piattaforma di Microsoft che prevede l’implementazione di processori Qualcomm in alcuni 2-in-1 e convertibili garantendo un’autonomia da record di circa 20 ore, una maggiore velocità nella ripresa dalla modalità stand-by e un surriscaldamento inferiore. Sebbene,Windows 10 on ARM abbia incuriosito molti utenti e possa introdurre innumerevoli vantaggi sia per gli OEM che per gli acquirenti stessi, non mancano ...

Windows 10 on ARM : finalmente in arrivo il supporto ai programmi a 64bit : Windows 10 on ARM, pur essendo molto completo, possiede una grande limitazione che ha convinto molti utenti a non acquistare un PC dotato di un processore Qualcomm: il supporto ai programmi a 64 bit. Attualmente, infatti, è possibile installare unicamente software a 32 bit a causa del meccanismo di emulazione che ha adottato Microsoft su questa piattaforma. Stando però a quanto riportato dalla testata Engadget, questa limitazione è destinata ...

Qualcomm vuole convincervi a comprare un PC Windows 10 on ARM con tre nuovi spot : La piattaforma Windows 10 on ARM è appena approdata sul mercato dei PC, nello specifico 2-in-1, portando indubbiamente un qualcosa di nuovo e molto interessante. Qualcomm, con non uno, non due ma ben tre video spot pubblicati sul proprio canale Youtube, vuole convincere gli utenti ad acquistare i nuovi dispositivi WOA con a bordo il processore Snapdragon 835. Nei filmati, l’azienda mette a confronto un 2-in-1 Windows 10 on ARM e un altro ...