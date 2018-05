Windows 10 Build 17682 Download ISO

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17682 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17682 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Novità Sets Improvements We’ve heard your feedback and have been hard at work updating the new tab page to make it more obvious you can launch apps. When you click the plus button in a Sets window, you will now see apps included in your frequent destinations list. You’ll also find that ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17677 : E’ da pochissimo disponibile al download la nuova build 17677 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast o Skip Ahead! Dopo aver annunciato tramite un tweet che non ci sarebbero state nuove build in questa settimana, la stessa Dona Sarkar annuncia, sempre tramite il tuo profilo twitter, la nuovissima build 17677: Hello #WindowsInsiders! So it wasn’t a roll-back bug blocking us from ...

Windows Insider : niente build per questa settimana : Cari utenti Windows Insider, se stavate attendendo una nuova build RedStone 5 forse vi conviene ricredervi in quanto per questa settimana non vedremo nulla. A comunicarlo ci ha pensato direttamente Dona Sarkar, la responsabile del programma Insider, che ha prontamente informato i suoi follower della decisione di rinviare la prossima build Redmond 5. L’attuale candidata, infatti, prevista inizialmente per questo weekend, non potrà essere ...

Windows 10 April Update : disponibile la build 17134.81 : Microsoft ha rilasciato ieri sera un secondo aggiornamento cumulativo di maggio per tutti gli utenti Windows 10 che hanno installato April Update. Si tratta della build 17134.81 che prende la denominazione di KB4100403. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Addresses an issue in Internet Explorer that might cause communication between web workers to fail in ...

Windows Core OS e Surface Andromeda ancora presenti nell’ultima build Insider : Continua inarrestabile lo sviluppo di Windows Core OS e, nonostante i dubbi scaturiti dopo il build 2018 che si è concluso con un nulla di fatto in materia, le tracce del nuovo software ricompaiono all’interno del codice dell’ultimo SDK Insider. WalkingCat, un famoso leaker sempre pronto ad aggiornarci sulle novità nascoste relative a Windows, Surface, Xbox, Azure e Office, ha comunicato ai suoi follower di aver trovato delle nuove ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17672 [DISPONIBILE SDK] : [AGGIORNAMENTO 1] Microsoft ha da qualche ora reso disponibile al download l’SDK della build 17672 per gli sviluppatori! Ecco le novità introdotte: What’s New: MC.EXE: We’ve made some important changes to the C/C++ ETW code generation of mc.exe (Message Compiler): The “-mof” parameter is deprecated. This parameter instructs MC.exe to generate ETW code that is compatible with Windows XP and earlier. Support for the “-mof” parameter will ...

Microsoft parla di Windows Phone al Build 2018… ma per sbaglio : Uno scivolone che non è passato certamente inosservato quello fatto da Microsoft durante la seconda giornata del Build 2018 sopratutto dato l’argomento in esame. Se avete seguito tutto ma proprio tutto lo streaming della conferenza di Redmond dedicata agli sviluppatori avrete sicuramente notato che, ad un certo punto, una dirigente di Microsoft nomina “Windows Phone” mentre descrive e presenta la nuova applicazione Your Phone ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17672 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17672 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast. Non sono state introdotte novità particolari ma solo fix di bug e un miglioramento in termini di sicurezza.-- Changelog Windows Security Improvements The Windows Security Center (WSC) service now requires antivirus products to run as a protected process to register. Products that have not yet ...

Windows 10 Redstone 5 : download build 17666 con numerose novità interessanti : Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 5 per tutti gli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione fast. La build, numerata 17666, introduce una miriade di novità che attendavamo ormai da mesi tra cui nuovi effetti Fluent Design in Windows Sets, la Cloud Clipboard, il tema scuro nell’Eplora File e il supporto di Notepad a Linux. Changelog We’ve been steadily going through ...

Fluent Design System : ecco le novità in arrivo con Windows 10 Redstone 5 [Build 2018] : Al termine della seconda giornata del keynote Build 2018, Microsoft si è soffermata anche nel comunicare agli sviluppatori quali sono le novità per il Fluent Design System introdotte con April Update e quali, invece, verranno implementate con Redstone 5, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10. Tra le nuove funzionalità traviamo la command bar flyout che consiste in un menu contenente alcune delle varie opzioni normalmente situate nella ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.401 : E’ da pochissimo disponibile al download la build 15254.401 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Creators Update (feature 2) appartenenti al ramo di distribuzione Fast, Slow Ring e Release Preview! Tale build introduce semplicemente bug fix. Ecco la lista: IN AGGIORNAMENTO Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza, Windows Update.