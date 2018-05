Weinstein incriminato per stupro da un grand jury di New York : ... "A prescindere da quanto convincente la testimonianza possa essere, una incriminazione era inevitabile a causa dell'ingiusta pressione politica esercitata su Vance , il procuratore distrettuale di ...

Usa - Weinstein incriminato per stupro : 00.30 Il produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato incriminato dal grand jury per stupro e atti sessuali. Lo ha comunicato il procuratore generale di NY. Il rinvio a giudizio è giunto dopo la decisione dei legali dell'imputato di non farlo testimoniare davanti al gran jury per il poco tempo a disposizione per preparare l'interrogatorio. Il 66enne, arrestato nei giorni scorsi e poi rilasciato su cauzione, ha negato ogni responsabilità.