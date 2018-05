We Happy Few | pubblicate nuove immagini ed un trailer

eurogamer

(Di giovedì 31 maggio 2018) Dopo alcuni mesi trascorsi nell'ombra WeFew torna a far parlare di sè, i ragazzi di Compulsion Games hanno infatti rilasciato un nuovoed hanno annunciato che saranno presenti all'E3 2018.Come riporta IGN.com ilmette in risalto lo stile unico del gioco. Il titolo è un action in soggettiva con elementi survival ambientato nella cittadina fittizia di Wellington Wells, in una Gran Bretagna retrofuturistica anni 60. Ci troviamo di fronte ad una società distopica in cui la maggior parte della popolazione è sotto la dipendenza del Joy, una droga sintetica antidepressiva che altera i sensi e infonde un senso di falsa felicità (sulla falsariga dei primi due Bioshock). Attualmente il titolo è disponibile in Early Access dal luglio del 2016, gli sviluppatori hanno posticipato la data di pubblicazione (l'uscita era prevista per lo scorso aprile) in quanto grazie alla ...