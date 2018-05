Vuoi scommettere? | tra i nuovi ospiti anche Marcuzzi | Emma e Baudo

PIPPO BAUDO/ Ricorda Pippo Caruso : "Con lui se ne è andato un amico" ( Vuoi scommettere?) : Ospite nella nuova puntata di Vuoi scommettere? Pippo BAUDO si prepara a festeggiare i suoi 60 anni di carriera. Di recente, però, la sua vita è stata stravolta dalla morte di Pippo Caruso (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:51:00 GMT)

EMMA MARRONE/ "Voglio guardarmi allo specchio e dirmi da sola 'sì - sei stata brava'" ( Vuoi scommettere?) : EMMA MARRONE , ospite questa sera su Canale 5 per il consueto appuntamento di Vuoi scommettere?, ha recentemente concluso il suo ultimo tour, al quale è seguito un lungo messaggio per...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:36:00 GMT)

Vuoi scommettere? | Anticipazioni puntata 31 maggio 2018 : Stasera, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Vuoi scommettere? , il game show condotto da Michelle Hunziker, con la partecipazione dell’inviata speciale Aurora Ramazzotti. Vi invitiamo a seguire il live su TvBlog.Anche questa settimana sette nuovi ospiti si alternano sul divano di Michelle Hunziker per scommettere sulla riuscita delle sfide proposte da altrettanti concorrenti: Pippo Baudo, Martin Castrogiovanni, Daniele ...

ALESSIA MARCUZZI/ Ilary Blasi le ruba la conduzione del Wind Summer Festival? ( Vuoi scommettere?) : ALESSIA MARCUZZI , stasera ospite di Vuoi scommettere? il prossimo 2 giugno farà da testimone a Gaia Lucariello, sua migliore amica e promessa sposa del suo ex, Simone Inzaghi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:37:00 GMT)

Vuoi SCOMMETTERE?/ Diretta e anticipazioni : Pippo Baudo - Stefania Sandrelli ed Emma Marrone tra gli ospiti : VUOI SCOMMETTERE? , Diretta e anticipazioni 31 maggio: Pippo Baudo , Emma Marrone , Stefania Sandrelli , Alessia Marcuzzi, Daniele Liotti, Andrea Pucci e Martin Castrogiovanni ospiti .(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 08:06:00 GMT)

Vuoi scommettere? – Terza puntata di giovedì 31 maggio 2018 – Con Michelle Hunziker. : A distanza di tanti anni è tornato Scommettiamo che…?, cambiando rete, titolo e conduzione. E’ diventato Vuoi scommettere? , passando da Rai 1 a Canale 5 e la conduzione affidata a Michelle Hunziker, che ha già condotto la versione tedesca del programma. Inviata del programma, per le classiche scommesse esterne, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Vuoi […] L'articolo Vuoi scommettere? – Terza puntata di giovedì 31 ...

Pippo Baudo ospite di Vuoi scommettere? di Michelle Hunziker : Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con Vuoi scommettere? , il game show condotto da Michelle Hunziker , con la partecipazione dell'inviata speciale Aurora Ramazzotti , ...

" Vuoi scommettere?" - anticipazioni : Pippo Baudo - Alessia Marcuzzi e tutti gli ospiti : Giovedì 31 maggio, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “Vuoi scommettere?”, il game show condotto da Michelle Hunziker, con...

Ascolti tv - testa a testa tra Vuoi scommettere e La mafia uccide solo d’estate 2 : testa a testa tra la seconda puntata di Vuoi scommettere ? in onda su Canale 5 dalle 21.39 alle 0.29 che ha conquistato 3.389.000 telespettatori pari al 18.3% di share e la fiction di Rai1 La mafia uccide solo d’estate 2 vista da 3 milioni 560mila telespettatori e uno share del 16.8%. Ascolti tv prime time Bene su La7 Piazza Pulita che ottiene la medaglia di bronzo dei programmi del prime time con 1.484.000 spettatori con uno share ...

Vuoi Scommettere? Michele Guardì : “Senza Frizzi non esiste” : Michele Guardì dice la sua su Vuoi Scommettere? di Michelle Hunziker Due settimana fa è iniziata la nuova edizione di Scommettiamo Che? su Canale 5, ribattezzata per l’occasione Vuoi Scommettere? Alla conduzione c’è la talentuosa showgirl Michelle Hunziker, la quale è stata protagonista assoluta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che tanto successo ha ottenuto lo scorso Febbraio. Intanto però non tutti pare siano ...